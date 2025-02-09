Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й
Швейцарец Франьо фон Алльмен выиграл скоростной спуск на ЧМ по горным лыжам.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Заальбах, Австрия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.40,68
2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,24
3. Алексис Монне (Швейцария) – 0,31
4. Доминик Парис (Италия) – 0,45
5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,66
6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,83
7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,91
8. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,29
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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