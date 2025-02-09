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Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й

Швейцарец Франьо фон Алльмен выиграл скоростной спуск на ЧМ по горным лыжам.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Заальбах, Австрия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.40,68

2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,24

3. Алексис Монне (Швейцария) – 0,31

4. Доминик Парис (Италия) – 0,45

5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,66

6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,83

7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,91

8. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,29

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
скоростной спуск
результаты
горные лыжи
logoчемпионат мира
Доминик Парис
logoсборная Австрии
Адриан Смисет Сейерстед
Винсент Крихмайер
Франьо фон Алльмен
Жюстен Мюризье
Алексис Монне
сборная Норвегии (горные лыжи)
Даниэль Хеметсбергер
logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Марко Одерматт
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