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Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии

Экс-лыжницу Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии.

Четырехкратная олимпийская чемпионка перенесла инсульт в начале декабря. Сейчас 72-летняя Сметанина находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное», – сказал источник «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Раиса Сметанина
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