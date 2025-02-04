Экс-лыжницу Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии.

Четырехкратная олимпийская чемпионка перенесла инсульт в начале декабря. Сейчас 72-летняя Сметанина находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное», – сказал источник «Матч ТВ».