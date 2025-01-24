Раиса Сметанина продолжает находится в реанимации, но состояние экс-лыжницы улучшилось

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной улучшилось.

Экс-лыжница перенесла инсульт в начале декабря. Сейчас она находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Раиса Петровна продолжает находится в реанимации, однако ее состояние оценивается как средней степени тяжести, а не тяжелой», – сообщил источник «Матч ТВ».