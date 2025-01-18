Арина Каличева: «Из лыжников меня вдохновляет Легков. Он добился желаемого результата через все падения и неудачные тренировки»

Арина Каличева рассказала, что ее вдохновляет спортивная карьера Легкова.

– Из лыжников меня больше остальных вдохновляет Александр Легков. Сколько я историй слышала, как он относился к поражениям и неудачам, как он с этим справлялся. Он добился все-таки желаемого результата. Через все поломки палок, падения, неудачные тренировки.

– Сама с ним общалась?

– Нет, но очень хотелось бы, – сказала 22-летняя спортсменка в эфире «Матч ТВ».