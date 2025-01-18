  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Арина Каличева: «Из лыжников меня вдохновляет Легков. Он добился желаемого результата через все падения и неудачные тренировки»
0

Арина Каличева: «Из лыжников меня вдохновляет Легков. Он добился желаемого результата через все падения и неудачные тренировки»

Арина Каличева рассказала, что ее вдохновляет спортивная карьера Легкова.

– Из лыжников меня больше остальных вдохновляет Александр Легков. Сколько я историй слышала, как он относился к поражениям и неудачам, как он с этим справлялся. Он добился все-таки желаемого результата. Через все поломки палок, падения, неудачные тренировки.

– Сама с ним общалась?

– Нет, но очень хотелось бы, – сказала 22-летняя спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Легков
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Арина Каличева
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Вокуев, Горбунов, Тиунов, Забалуев вышли в финал классического спринта, Коростелев и Ардашев выбыли
222 минуты назадLive
Лыжи. Кубок России. Фалеева, Терентьева, Сорина, Баранова, Никитина и Сергеева вышли в финал классического спринта, Непряева выбыла
917 минут назадLive
Мацокина об операции: «Месяц провела на костылях, можно сказать, училась ходить. Каждый день работала дома на тренажерном станке»
33 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Жув, Шанава, Шаппа, Валнес, Эвен Нортуг, Ангер пробегут в квалификации спринта классическим стилем
3вчера, 22:09
Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Рибом, Хагстрем, Шистад, Диггинс, Карл пробегут в квалификации классического спринта
6вчера, 21:57
Елена Вяльбе: «Для меня спортивная столица России — Казань. Возможно, Санкт-Петербург является ей для футбола»
13вчера, 18:46
Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Рогентин – 3-й, Одерматт – 7-й
вчера, 17:26
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я
18вчера, 15:44
❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерсен победил в коньковой «разделке» на 10 км, Гульберг – 2-й, Огден – 3-й
47вчера, 13:23
Егор Сорин: «Как только FIS начнет хотя бы теоретически обсуждать допуск нас на международную арену, тогда уже и будем об этом думать»
вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо лидирует, Амундсен – 2-й, Лапалю вышел на 3-е место
18вчера, 17:40
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Йохауг – 2-я, Шлинн – 3-я
6вчера, 17:36
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
16 января, 13:20
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
616 января, 12:10
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем