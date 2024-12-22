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Савелий Коростелев: «Семиков сегодня очень хорошо разложился по дистанции, еще бы километр – и все»

Савелий Коростелев рассказал, чего не хватило Илье Семикову для победы на КР.

Сегодня на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам прошла классическая разделка на 10 км. Коростелев победил, Сергей Ардашев и Илья Семиков уступили 1,0 и 1,8 секунды соответственно.

«Очень тяжелый круг здесь, тяжелые крутые подъемы, длинные равнинные участки, очень мало где можно отдохнуть. Илья Семиков сегодня очень хорошо разложился по дистанции, еще бы километр – и все.

Это моя коронная дистанция? Мне пятнашка больше нравится, чем десятка. Завтра спринт, настраиваемся на него, а дальше будем смотреть», – сказал Коростелев.

Также лыжник заявил, что заболел после предыдущего этапа соревнований.

«Я невероятно счастлив победить, потому что, к сожалению, после Чусового немного прихворал, пришлось пару дней не тренироваться. Старался грамотнее разложиться», – отметил Коростелев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoИлья Семиков
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