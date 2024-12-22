Савелий Коростелев: «Семиков сегодня очень хорошо разложился по дистанции, еще бы километр – и все»
Сегодня на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам прошла классическая разделка на 10 км. Коростелев победил, Сергей Ардашев и Илья Семиков уступили 1,0 и 1,8 секунды соответственно.
«Очень тяжелый круг здесь, тяжелые крутые подъемы, длинные равнинные участки, очень мало где можно отдохнуть. Илья Семиков сегодня очень хорошо разложился по дистанции, еще бы километр – и все.
Это моя коронная дистанция? Мне пятнашка больше нравится, чем десятка. Завтра спринт, настраиваемся на него, а дальше будем смотреть», – сказал Коростелев.
Также лыжник заявил, что заболел после предыдущего этапа соревнований.
«Я невероятно счастлив победить, потому что, к сожалению, после Чусового немного прихворал, пришлось пару дней не тренироваться. Старался грамотнее разложиться», – отметил Коростелев.
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