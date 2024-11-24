Лыжи. «Хибинская гонка». Вокуев и Белослудцева победили в «разделках» классикой, Кузнецов и Васильева – 2-е, Мельниченко – 3-й, Белов – 5-й
Вокуев и Белослудцева выиграли «разделки» классикой в рамках «Хибинской гонки».
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
15 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Ермил Вокуев – 40.52,0
2. Андрей Кузнецов – 29,8
3. Андрей Мельниченко – 42,9
4. Александр Гребенько – 1.02,0
5. Евгений Белов – 1.06,6
6. Андрей Алипкин – 1.18,9
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Дарья Белослудцева – 31.50,9
2. Лилия Васильева – 36,4
3. Арина Былинко – 45,8
4. Алена Перевозчикова – 54,5
5. Анастасия Власова – 59,1
6. Дарья Рогозина – 1.04,5
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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