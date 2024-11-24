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  • Лыжи. «Хибинская гонка». Вокуев и Белослудцева победили в «разделках» классикой, Кузнецов и Васильева – 2-е, Мельниченко – 3-й, Белов – 5-й
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Лыжи. «Хибинская гонка». Вокуев и Белослудцева победили в «разделках» классикой, Кузнецов и Васильева – 2-е, Мельниченко – 3-й, Белов – 5-й

Вокуев и Белослудцева выиграли «разделки» классикой в рамках «Хибинской гонки».

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

15 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. Ермил Вокуев – 40.52,0

2. Андрей Кузнецов – 29,8

3. Андрей Мельниченко – 42,9

4. Александр Гребенько – 1.02,0

5. Евгений Белов – 1.06,6

6. Андрей Алипкин – 1.18,9

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Дарья Белослудцева – 31.50,9

2. Лилия Васильева – 36,4

3. Арина Былинко – 45,8

4. Алена Перевозчикова – 54,5

5. Анастасия Власова – 59,1

6. Дарья Рогозина – 1.04,5

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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лыжные гонки
Дарья Белослудцева
Алена Перевозчикова
logoЛилия Васильева
Анастасия Власова (1992)
Дарья Рогозина
logoАрина Былинко
Андрей Алипкин
Александр Гребенько
logoЕрмил Вокуев
Андрей Кузнецов
logoАндрей Мельниченко
logoЕвгений Белов
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