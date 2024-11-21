  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бородавко о пропуске сезона Степановой: «Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет»
1

Бородавко о пропуске сезона Степановой: «Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет»

Юрий Бородавко не считает потерей то, что Вероника Степанова пропустит сезон.

23-летняя лыжница ушла в декрет. 

«Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет! Тут можно только порадоваться и понимать, что самое главное предназначение женщины – продолжение рода.

Очень рад, что такая талантливая молодая спортсменка родит ребёнка и обретет свое настоящее женское счастье», – сказал Бородавко

«Благодаря отсутствию Степановой появляется большой шанс для других молодых спортсменов проявить себя. Думаю, что накал борьбы будет достаточно высокий.

Все спортсменки много тренировались, очень старались при подготовке к сезону.

Наталья Терентьева и Вероника Степанова, наши лидеры, сейчас отсутствуют. Вакантные места есть, за них, а также за победу, будет бороться достаточно большое количество спортсменов. Это действительно добавит ажиотажа»! – цитирует Бородавко «Советский спорт»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoВероника Степанова
logoЮрий Бородавко
logoСоветский спорт
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Татарстан в лыжах – как «Зенит» в футболе: собрал всех звезд и даже Большунова
287 октября, 16:00
Егор Сорин: «Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России»
319 сентября, 08:23
Юрий Бородавко: «Думаю, в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно»
116 сентября, 07:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лыжи. «Хибинская гонка». Мельниченко победил в гонке на 10 км свободным стилем, Алипкин – 2-й, Кузнецов – 3-й
7сегодня, 11:25
Вероника Степанова: «Не стоит проситься обратно в Муонио, Ливиньо или Холменколлен. Надо свои соревнования проводить так, чтобы у европейских лыжников слюнки текли на морозе»
44сегодня, 09:40
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
7сегодня, 07:22
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
29сегодня, 04:59
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
68сегодня, 03:59
Юрий Бородавко: «Большунов переболел дважды – в октябре и ноябре. Тот объем работы, который был запланирован, не полностью удалось выполнить»
6вчера, 13:55
Губерниев о переносе этапа Кубка России из Тюмени в Вершину Теи: «ФЛГР ничего не сделала, чтобы предусмотреть вариант B»
20вчера, 11:51
Петтер Нортуг может пропустить турнир в Бейтостолене из-за проблем со спиной
1519 ноября, 15:54
Этап Кубка России по лыжным гонкам будет перенесен из Тюмени в Вершину Теи из-за отсутствия снега
3519 ноября, 12:09
Лыжи. Кубок Хакасии. Семиков победил в классической «разделке» на 10 км, Ардашев – 2-й, Ившин – 3-й, Большунов – 5-й
1319 ноября, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1029 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13