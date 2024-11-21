Бородавко о пропуске сезона Степановой: «Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет»

Юрий Бородавко не считает потерей то, что Вероника Степанова пропустит сезон.

23-летняя лыжница ушла в декрет.

«Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет! Тут можно только порадоваться и понимать, что самое главное предназначение женщины – продолжение рода.

Очень рад, что такая талантливая молодая спортсменка родит ребёнка и обретет свое настоящее женское счастье», – сказал Бородавко .

«Благодаря отсутствию Степановой появляется большой шанс для других молодых спортсменов проявить себя. Думаю, что накал борьбы будет достаточно высокий.

Все спортсменки много тренировались, очень старались при подготовке к сезону.

Наталья Терентьева и Вероника Степанова , наши лидеры, сейчас отсутствуют. Вакантные места есть, за них, а также за победу, будет бороться достаточно большое количество спортсменов. Это действительно добавит ажиотажа»! – цитирует Бородавко «Советский спорт» .