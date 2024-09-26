Вероника Степанова: «Основную массу телезрителей привлекают драматичные падения. Мне страшно смотреть на катающихся от боли футболистов. Но ведь смотрю же!»

Вероника Степанова оценила интерес телезрителей к лыжам на примере футбола.

«Почему, как вы думаете, лыжные трассы в Европе стали делать такими сложными? Да и к нам этот тренд приходит понемногу. Я о тех трассах, на которых профессионалы выступают. Да потому, что на них «добавляется элемент непредсказуемости». Что в переводе означает, что на них куда вероятнее упасть. Основную массу телезрителей как раз драматичные падения привлекают.

Вспомните сами: единственный шанс для лыжницы из третьего десятка попасть в телетрансляцию – это «разложиться» на спуске. Вот тогда режиссеры показа сразу забывают про лидеров и крутят в повторах по многу раз, как условная Маша Иванова врезается в ограждение на полном ходу. Вот это кадр, да?!

Или режиссеры и продюсеры не правы и зрители ценят больше «эстетику лыжного хода»? Ну, процентов пять, может, и ценит. Но всем ясно, что это аудитория, которой можно пренебречь. Хотя они сами так не думают, видимо.

Спросите себя те, кто смотрел – какой эпизод из прошедшего недавно летнего чемпионата страны по биатлону вы чаще всего видели в повторе и онлайн? Какой больше всего запомнили? Мне кажется, падение Наташи Шевченко на штрафном кругу. Ну и про меня в том же ряду можно вспомнить: тот момент, как на одной из гонок в прошлом году откачивали и уносили на финише.

В автогонках всем, увы, интересны аварии, а в футболе – жесткие стыки и травмы. Мне страшно смотреть на катающихся по газону от боли футболистов, на врачей и носилки. Но ведь смотрю же! По пять минут иногда показывают. И миллионы других телезрителей смотрят неотрывно. Потом еще с отцом на Камчатке, страстным болельщиком «Зенита», обсуждаем: «Ты видел, как мяч в руку Глушенкова попал? Ужас, перелом, представляешь?!»

Может быть, это не самое лучшее свойство человеческой натуры, но одно из самых древних. Читала, что наиболее почитаемыми, самыми популярными олимпийскими чемпионами древности были те, кто выиграл самые опасные виды: гонки на колесницах и единоборства. Про гладиаторов в Риме и так все знают.

А что остается нам, атлетам из видов спорта, где столкновения и падения все-таки исключение? Умение поддерживать интерес к себе и своему спорту вне соревнований. То, что критики называют «длинный язык», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».