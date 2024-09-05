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Елена Вяльбе: «Как ярый борец против допинга я безмерно благодарна, что РУСАДА не опускает руки»

Елена Вяльбе рассказала, что благодарна РУСАДА за борьбу с допингом

«Спасибо Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Несмотря на все санкции, которые кипами озвучиваются и накладываются, оно продолжает самоотверженно работать. Даже не самое главное взять допинг-тест – образовательные программы, обучение детей и взрослых спортсменов прежде всего.

Зачастую мы сталкиваемся с обычным незнанием. Приходят врачи из других отраслей, и они по большому счету не видели, какой у нас лист с препаратами и веществами, которые нельзя употреблять.

Как ярый борец против допинга я безмерно благодарна, что РУСАДА не опускает руки. Хочу всех призвать – наша задача, чтобы мы заранее смогли объяснить спортсмену, что без допинга можно завоевывать награды разного уровня, медали разного достоинства. Чистый спорт – это самое важное, что есть в спорте», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoдопинг
лыжные гонки
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoРУСАДА
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