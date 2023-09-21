Елена Вяльбе рассказала о проблемах допинг-тестирования в регионах.

«Сейчас самая большая проблема для нашей федерации в регионах — найти людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу. Никто не хочет, потому что у нас все федерации нищие — 97% наших федераций не имеют внебюджетных средств. Ни одно министерство спорта, ни одна организация не хочет брать на себя дополнительную нагрузку и каких‑то людей. Не знаю, может кто‑то поделится, как работают федерации других видов спорта?

У нас проходит антидопинговая образовательная программа, есть стратегия до 2026 года. Мы очень тесно работаем с РУСАДА. Хоть мы в рейтинге практически внизу, но то, что касается всех образовательных программ, мы добросовестно исполняем.

Моя самая большая мечта в юношеском спорте, чтобы РУСАДА проводила какие‑нибудь [антидопинговые] рейды. Сейчас мы сдаем допинг‑тесты только у взрослых спортсменов на чемпионате или первенстве России.

Огромное спасибо РУСАДА, как правило оно всегда откликается. Конечно, мы живем практически всегда в лесу, у нас мало где есть достаточно комфортных условий, это не всегда удобно для лекторов, но тем не менее, они уже знают все наши локации и приезжают. Мы иногда даже в палатках собираем спортсменов, потому что реально нет каких‑то аудиторий, где можно прочитать лекцию и не замерзнуть.

У нас огромная армия — 68 регионов. Среди них большая часть практически ничего не делает, а если и делается, то все в ручном режиме. Выезжаю в каждый регион и как‑то договариваться с руководителями местного спорта, чтобы найти возможность. Там не нужно делать ничего сверхъестественного, просто люди не понимают и очень боятся», — сказала Вяльбе на Всероссийском форуме чистого спорта в Суздале.