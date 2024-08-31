Прибыль компании Клэбо в прошлом году составила 844 000 евро
Стало известно, сколько компания Йоханнеса Клэбо заработала в 2023 году.
Оборот компании JHK за прошлый год составил 1,475 млн евро. После уплаты налогов прибыль составила 844 тысячи евро.
В 2022 году прибыль норвежца составляла 588 тысячи евро, а в 2021 году отчетность JHK показала прибыль в размере 631 тысячи евро.
В отчетах JHK учитываются спонсорские доходы Клэбо, в частности, контракты с компаниями Uno-X, Norsk Kylling и Craft.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Finansavisen
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