Прибыль компании Клэбо в прошлом году составила 844 000 евро

Стало известно, сколько компания Йоханнеса Клэбо заработала в 2023 году.

Оборот компании JHK за прошлый год составил 1,475 млн евро. После уплаты налогов прибыль составила 844 тысячи евро.

В 2022 году прибыль норвежца составляла 588 тысячи евро, а в 2021 году отчетность JHK показала прибыль в размере 631 тысячи евро.

В отчетах JHK учитываются спонсорские доходы Клэбо, в частности, контракты с компаниями Uno-X, Norsk Kylling и Craft.