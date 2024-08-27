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  • Йоханнес Клэбо: «Мне уже не 20 лет. Замечаю, что организму нужно чуть больше времени на восстановление»
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Йоханнес Клэбо: «Мне уже не 20 лет. Замечаю, что организму нужно чуть больше времени на восстановление»

Йоханнес Клэбо заявил, что стал медленнее восстанавливаться от травм

В июне пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам во Фредрикстаде из-за повреждения локтя. Также он полноценно не тренировался три недели из-за болезни.

«Много всякой фигни случалось и в прошлом году. А я становлюсь старше, мне уже не 20 лет.

В 20-летнем возрасте ничего не имело значения, но сейчас, когда мне почти 28, нужно учитывать все.

Я замечаю, что организму нужно чуть больше времени на восстановление. В то же время понимаю, что я еще молод душой. Рассчитываю, что это немного поможет мне в дальнейшем пути, который, надеюсь, еще не заканчивается», – сказал Клэбо.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
лыжные гонки
травмы
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Клэбо
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