Йоханнес Клэбо: «Мне уже не 20 лет. Замечаю, что организму нужно чуть больше времени на восстановление»
Йоханнес Клэбо заявил, что стал медленнее восстанавливаться от травм
В июне пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам во Фредрикстаде из-за повреждения локтя. Также он полноценно не тренировался три недели из-за болезни.
«Много всякой фигни случалось и в прошлом году. А я становлюсь старше, мне уже не 20 лет.
В 20-летнем возрасте ничего не имело значения, но сейчас, когда мне почти 28, нужно учитывать все.
Я замечаю, что организму нужно чуть больше времени на восстановление. В то же время понимаю, что я еще молод душой. Рассчитываю, что это немного поможет мне в дальнейшем пути, который, надеюсь, еще не заканчивается», – сказал Клэбо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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