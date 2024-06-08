Михаил Дегтярев: «В дальнейшем Спартакиады сильнейших будут проходить с участием белорусских спортсменов. Формат будем развивать»

Михаил Дегтярев заявил, что белорусы будут участвовать в следующих Спартакиадах.

«В дальнейшем Спартакиады сильнейших будут проходить с участием белорусских спортсменов», – приводит слова Дегтярева пресс-служба ПМЭФ.

«Формат Спартакиад будем развивать. Это хорошая история. Благодарю губернаторов Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Краснодарского края и Красноярского края.

От главы региона зависит все: проводить или нет, участвовать или нет. Мы видели, сколько было зрителей на аренах. Благодаря таким турнирам мы приближаем спорт к каждому жителю регионов и всей нашей страны.

Наша задача – сделать так, чтобы национальные турниры стали более смотрибельными и интересными, чем некоторые международные форматы», – отметил министр спорта РФ.

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы