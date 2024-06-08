Михаил Дегтярев: «В дальнейшем Спартакиады сильнейших будут проходить с участием белорусских спортсменов. Формат будем развивать»

Теги Спартакиада олимпийская сборная Беларуси Михаил Дегтярев Лыжи

Михаил Дегтярев заявил, что белорусы будут участвовать в следующих Спартакиадах.

«В дальнейшем Спартакиады сильнейших будут проходить с участием белорусских спортсменов», – приводит слова Дегтярева пресс-служба ПМЭФ.

«Формат Спартакиад будем развивать. Это хорошая история. Благодарю губернаторов Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Краснодарского края и Красноярского края.

От главы региона зависит все: проводить или нет, участвовать или нет. Мы видели, сколько было зрителей на аренах. Благодаря таким турнирам мы приближаем спорт к каждому жителю регионов и всей нашей страны.

Наша задача – сделать так, чтобы национальные турниры стали более смотрибельными и интересными, чем некоторые международные форматы», – отметил министр спорта РФ. 

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы

9 комментариев
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у нас главное говорить то,что надо, а что на самом деле происходит, не так уж и важно.
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Дед видимо совсем плохой, раз ЭТО назначили министром спорта
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Нужно больше спартакиад.
Так победим все болезни и Байдена уважать нас заставим.
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Ответ darkdyp15
Дед видимо совсем плохой, раз ЭТО назначили министром спорта
Просто у Миши язык хорошо развит, во всех смыслах. С Жириком в бане натренировался
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Да давайте развивайте)
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Давайте!Давайте!Но, чтобы было так, чтобы белорусские спортсмены чувствовали себя спортсменами, а не гостями "стоящими у порога" . Если пригласили на открытые соревнования, то и места , и награды , и гимн Белоруссии должен быть, наравне и во всех соревнованиях.
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Где вы видели зрителей на трибунах и сколько?
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следующих спартакиадах говорили они, красный спортинтерн это будущее спорта говорили они, олимпиада бездуховная и буржуйская говорили они )))
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Игры будущего не иначе
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