Йоханнес Клэбо объявил о возвращении в сборную Норвегии на ближайшие два сезона

Йоханнес Клэбо объявил, что возвращается в национальную команду Норвегии.

В прошлом году Клэбо отказался от места в команде из-за разногласий с норвежской лыжной федерацией, в том числе по вопросам спонсорства и условий подготовки. Но перед началом сезона стороны подписали стандартное соглашение, которое позволило лыжнику представлять страну на Кубке мира.

Сейчас Клэбо и федерация заключили соглашение, рассчитанное на два сезона.

«Это было целью и в прошлом году, но возникли некоторые обстоятельства, которые усложнили задачу. Поэтому я очень рад, что нам удалось прийти к этому соглашению в нужное время», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

«Мы встретились [с Клэбо] во время национального чемпионата в Бейтостолене, хорошо пообщались и установили доверительные отношения. Было важно услышать друг друга и понять, что необходимо», – отметила менеджер лыжной сборной Норвегии Кэтрин Инстебо.

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