Александр Панжинский: «Надежда на Олимпиаду-2026 для российской команды сохраняется. Надеюсь, что политическое давление к тому моменту ослабнет»

Панжинский высказался о том, стоит ли ехать на Олимпиаду на условиях МОК.

«Чем ближе будут Олимпийские игры в Париже, тем больше мы будем узнавать деталей об условиях допуска. Но сейчас политическая ситуация такова, что спортсмены стали заложниками системы финансирования.

С одной стороны, хорошо, что государство поддерживает спортсменов, с другой – это создает такие трудности. У спортсменов сейчас по факту нет свободы выбора: они не будут рисковать всей своей карьерой ради одного старта, тем более что нет гарантий, что он получится.

Не стоит забывать и о том, что в лыжных гонках на Олимпиаду нужно ехать командой – с сервисерами, тренерами, докторами, массажистами. Без этой команды ни один спортсмен не реализует свой чемпионский потенциал.

Но надежда на Олимпиаду 2026 года сохраняется, надеюсь, что политическое давление к тому моменту ослабнет», – сказал серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский.