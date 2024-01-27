Александр Панжинский: «Надежда на Олимпиаду-2026 для российской команды сохраняется. Надеюсь, что политическое давление к тому моменту ослабнет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Александр Панжинский Олимпиада-2026 Лыжи

Панжинский высказался о том, стоит ли ехать на Олимпиаду на условиях МОК.

«Чем ближе будут Олимпийские игры в Париже, тем больше мы будем узнавать деталей об условиях допуска. Но сейчас политическая ситуация такова, что спортсмены стали заложниками системы финансирования.

С одной стороны, хорошо, что государство поддерживает спортсменов, с другой – это создает такие трудности. У спортсменов сейчас по факту нет свободы выбора: они не будут рисковать всей своей карьерой ради одного старта, тем более что нет гарантий, что он получится.

Не стоит забывать и о том, что в лыжных гонках на Олимпиаду нужно ехать командой – с сервисерами, тренерами, докторами, массажистами. Без этой команды ни один спортсмен не реализует свой чемпионский потенциал.

Но надежда на Олимпиаду 2026 года сохраняется, надеюсь, что политическое давление к тому моменту ослабнет», – сказал серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский. 

2 комментария
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Российские спортсмены могут хоть завтра вернуться на международные старты и Панжинский прекрасно знает что надо для этого сделать
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Ответ imaxim
Российские спортсмены могут хоть завтра вернуться на международные старты и Панжинский прекрасно знает что надо для этого сделать
Да они трусливые лицемеры! Могли уже 100 раз принять статус нейтрального спортсмена, либо изначально, когда СВО началось, встать дружно в позу, что мол мы будем участвовать на международных стартах, но у спортсменов характера хватает только в своём виде деятельности. В обычной жизни они ещё более покорные и надрессированные, чем среднестатистический гражданин, потому что есть ниточка в виде государственного финансирования, за которую можно дёргать. Если бы всем строем вышли, то никто бы такое количество не срезал с довольствия, не лишил плюшек/званий и в принципе никаких репрессивных мер не применил. Показали бы подобным шагом, что с ними нужно считаться. А так одни размазни, которые даже в сознательном возрасте подвержены чужому влиянию (родителей, тренеров, глав федераций, ОКР и ЦСП, министра спорта и т.д.), помимо этого наверняка нашлись и подстрекатели внутри коллектива, которые топят за величие и пр. ##### (разумеется, что не за бесплатно, хотя может и идейные идиоты находятся), при этом ещё являются негласными лидерами в коллективе, переманивающими на свою сторону высокопарными речами с подменой понятий (а-ля Вероника Степанова), которые спускаются как раз Матыциными, Брюсовыми, Поздняковыми и главами федераций.
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