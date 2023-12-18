Олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Марен Лундбю завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина из Норвегии Марен Лундбю объявила о завершении карьеры.

«Время от времени я чувствовала, что мотивация уже не на том уровне, который мне необходим. Я знаю, что такое огонь внутри, стремление работать и делать все возможное ради достижения вершины. Я увидела, что этого больше нет.

С нетерпением жду предстоящего периода. Сейчас я ухожу с приятным чувством и жду новой главы в жизни», – сказала 29-летняя спортсменка.

Лундбю – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. На чемпионатах мира она побеждала дважды (2019, 2021), завоевала четыре серебра (2015, 2021, 2023) и три бронзы (2019, 2023).

Также Лундбю является трехкратным обладателем Кубка мира (2018, 2019, 2020).