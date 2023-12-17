Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке одержал победу, Линдвик – 2-й, Крафт – 3-й

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Немецкий прыгун с трамплина Пиус Пашке победил на этапе Кубка мира в Энгельберге.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Энгельберг, Швейцария

Мужчины

HS140

1. Пиус Пашке (Германия) – 316,8 балла (135,0 м + 135,0 м)

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 315,1 (138,0 м + 135,5 м)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 313,3 (131,0 м + 132,5 м)

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 307,3 (135,0 м + 132,0 м)

5. Анже Ланишек (Словения) – 306,8 (131,5 м + 131,5 м)

6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 305,0 (138,0 м + 143,5 м)

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