Пеклецова о поступлении в университет: «Готовилась к экзаменам целый год. Сдала биологию на 71 балл, а русский язык – на 93»

Лыжница Алина Пеклецова рассказала, что закончила школу с золотой медалью.

– По сравнению с прошлым сезоном у тебя в жизни серьезные изменения – ты же школу закончила. И, насколько я знаю, с золотой медалью? Как тебе удалось так круто совместить учебу и спорт?

– Да! 11 лет мучений позади. Конечно, когда ты начинаешь серьезно заниматься спортом, то времени на учебу остается все меньше и меньше. Но в прошлом сезоне можно было на пальцах дни пересчитать, когда я в школе появлялась.

Нужно сказать спасибо учителям, которые знали меня с самого детства ответственной ученицей, которая выполняла все от и до. В 11-м классе они пошли мне навстречу. Какие-то контрольные я могла делать онлайн, какие-то задания выполняла удаленно.

– С каким предметом пришлось тяжелее всего?

– Я поступила в Пензенский государственный университет в институт физической культуры и спорта, где половина сборной России учились или учатся, а для поступления нужно было сдавать ЕГЭ по биологии.

Я изучала статистические данные и поняла, что это очень сложный предмет именно для сдачи. Например, по обществознанию в России примерно 400 человек сдали экзамены на 100 баллов, а по биологии – девять. К этому экзамену я готовилась целый год.

На таком мандраже была перед экзаменом! Но в итоге сдала на 71 балл. Математику сдавала базовую, там просто оценка ставится, а русский сдала на 93 балла.

Мне многие говорят, не жалею ли я о времени, которое потрачу на обучение в институте физкультуры, а потом все равно придется где-то еще учиться. Нисколько не жалею. Мне самой интересно получить спортивное образование, оно мне точно пригодится, – сказала .