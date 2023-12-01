Хагстрем и Карлссон пропустят этап Кубка мира из-за ковида. В сборной Швеции выявлено 5 случаев за неделю

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В сборной Швеции по лыжным гонкам зафиксирован пятый случай ковида за неделю.

Как сообщает Expresesn, инфекцией заразилась Йоханна Хагстрем. Она пропустит второй этап Кубка мира в шведском Йелливаре, который пройдет 2-3 декабря.

NRK также отмечает, что в гонках не выступит Фрида Карлссон. О ее положительном тесте уже сообщалось, но лыжница рассчитывала, что повторный будет отрицательным.

Также ковид ранее выявили у шведов Вильяма Поромаа, Йонны Сундлинг и Линн Сван.

 

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1 комментарий
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У Карлссон появились лёгкие симптомы- решила не рисковать.
В итоге КМ похоже уйдёт той, кто будет меньше болеть.
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