Хагстрем и Карлссон пропустят этап Кубка мира из-за ковида. В сборной Швеции выявлено 5 случаев за неделю
В сборной Швеции по лыжным гонкам зафиксирован пятый случай ковида за неделю.
Как сообщает Expresesn, инфекцией заразилась Йоханна Хагстрем. Она пропустит второй этап Кубка мира в шведском Йелливаре, который пройдет 2-3 декабря.
NRK также отмечает, что в гонках не выступит Фрида Карлссон. О ее положительном тесте уже сообщалось, но лыжница рассчитывала, что повторный будет отрицательным.
Также ковид ранее выявили у шведов Вильяма Поромаа, Йонны Сундлинг и Линн Сван.
В итоге КМ похоже уйдёт той, кто будет меньше болеть.