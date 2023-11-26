Новак о том, что Йенссен обогнал его по внутреннему радиусу на финише: «Я был слишком добр. Придется учиться на ошибках»

Михал Новак разочарован, что пропустил Яна Томаса Йенссена на финише Кубка мира.

первым выбежал на стадион в масс-старте свободным стилем на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке, но норвежец обошел его по внутреннему радиусу и завоевал победу.

Чешский лыжник финишировал вторым.

«Я был слишком добр. Придется учиться на ошибках. После финиша я был очень расстроен, несмотря на то, что это мой первый подиум в карьере», – сказал Новак.