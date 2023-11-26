Новак о том, что Йенссен обогнал его по внутреннему радиусу на финише: «Я был слишком добр. Придется учиться на ошибках»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Чехии Ян Томас Йенссен Михал Новак Лыжи

Михал Новак разочарован, что пропустил Яна Томаса Йенссена на финише Кубка мира.

Новак первым выбежал на стадион в масс-старте свободным стилем на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке, но норвежец обошел его по внутреннему радиусу и завоевал победу.

Чешский лыжник финишировал вторым.

«Я был слишком добр. Придется учиться на ошибках. После финиша я был очень расстроен, несмотря на то, что это мой первый подиум в карьере», – сказал Новак.

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
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Есть ещё другой М. Новак, который бегает в Ски классикс.
Правда он швед и зовут его Макс )
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