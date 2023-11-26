Ян Томас Йенссен о первой победе в карьере: «В голове очень много слов, но не все они сгодятся для телевидения»

Норвежец Ян Томас Йенссен оценил победу в масс-старте на Кубке мира в Руке.

27-летний лыжник впервые в карьере попал на подиум Кубка мира. Раньше он не поднимался выше седьмого места.

«Это значит для меня невероятно много. Даже сложно сказать, насколько много. Но я всегда знал, что способен показать себя на высшем уровне.

В голове очень много слов, но не все они сгодятся для телевидения. Я хочу поблагодарить стольких людей... Но все они сейчас и так знают, что я им очень благодарен», – сказал .