Эрик Валнес: «Большунов через 2 года еще будет в топе на Кубке мира, но если возвращение затянется, то придет другое поколение и все может быть иначе»
Норвежский лыжник Эрик Валнес высоко оценил уровень конкуренции с россиянами.
«Я вполне уверен, что они (россияне) войдут в число лучших в тот же день, когда вернутся.
Если Большунов поедет на Кубок мира через два года, он еще будет в топе, но если возвращение затянется на больший срок, то придет другое поколение и все может быть иначе», – сказал олимпийский чемпион и чемпион мира Валнес.
На данный момент россияне не допускаются к стартам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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