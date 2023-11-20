Эрик Валнес: «Большунов через 2 года еще будет в топе на Кубке мира, но если возвращение затянется, то придет другое поколение и все может быть иначе»

Норвежский лыжник Эрик Валнес высоко оценил уровень конкуренции с россиянами.

«Я вполне уверен, что они (россияне) войдут в число лучших в тот же день, когда вернутся.

Если Большунов поедет на Кубок мира через два года, он еще будет в топе, но если возвращение затянется на больший срок, то придет другое поколение и все может быть иначе», – сказал олимпийский чемпион и чемпион мира Валнес.

На данный момент россияне не допускаются к стартам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).