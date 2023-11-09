Наталья Терентьева: «Вяльбе – как вторая мама. Она великолепная хозяйка, настолько гостеприимная, что это не описать словами»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Наталья Терентьева заявила, что Елена Вяльбе для нее как вторая мама.

«У меня очень теплые отношения с Еленой Валерьевной, можно сказать, что она мне как вторая мама. Чуть что, можно всегда к ней обратиться за помощью, даже если не по рабочим моментам.

Когда приезжаешь к ней домой, она великолепная хозяйка, настолько гостеприимная, что это не описать словами. Редко встретишь уникальную личность, которая и большой начальник, и такая хозяйка.

В мою личную жизнь она никогда не вмешивалась, наоборот, она всегда поддерживала. Но и нет такого, что она только хвалит.

Если она видит, что что-то идет не так, то может дать пинка. У нее пряник на кнут может смениться. Я понимаю, что она желает только лучшего», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

1 комментарий

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