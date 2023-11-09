Наталья Терентьева: «Вяльбе – как вторая мама. Она великолепная хозяйка, настолько гостеприимная, что это не описать словами»

Наталья Терентьева заявила, что Елена Вяльбе для нее как вторая мама.

«У меня очень теплые отношения с Еленой Валерьевной, можно сказать, что она мне как вторая мама. Чуть что, можно всегда к ней обратиться за помощью, даже если не по рабочим моментам.

Когда приезжаешь к ней домой, она великолепная хозяйка, настолько гостеприимная, что это не описать словами. Редко встретишь уникальную личность, которая и большой начальник, и такая хозяйка.

В мою личную жизнь она никогда не вмешивалась, наоборот, она всегда поддерживала. Но и нет такого, что она только хвалит.

Если она видит, что что-то идет не так, то может дать пинка. У нее пряник на кнут может смениться. Я понимаю, что она желает только лучшего», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.