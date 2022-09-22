Легков о критике со стороны Ридзика: «Я никак на это не отреагирую. Пускай говорит»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков ответил на критику российского фристайлиста Сергея Ридзика.

В частности, Ридзик поддержал решение не включать Легкова в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Высказывание Сергея Ридзика? Я никак на это не отреагирую. У каждого свое мнение. Пускай говорит», – заявил Легков.

Ранее сообщалось, что Ридзик стал одним из инициаторов снижения пенсионного возраста для спортсменов – Легков в свою очередь раскритиковал это предложение. Сам Ридзик позже объяснил, что на самом деле речь шла о пенсионных надбавках для олимпийских медалистов.

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