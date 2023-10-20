Канделаки о Резцовой: «Она не боялась высказывать свое мнение, быть где‑то резкой, но всегда честной и правдивой. Легенда»

Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Умерла единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова.

Когда из жизни уходят такие талантливые люди, на душе особенно горько. Анфиса подарила нашей стране столько побед!

Она не боялась высказывать свое мнение, быть где‑то резкой, но всегда честной и правдивой. Легенда!

Как жаль, что ты ушла так рано, но мы тебя никогда не забудем», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга».

Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды