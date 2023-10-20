«Скоро родит моя третья дочка». «Комсомольская правда» опубликовала последнее интервью Анфисы Резцовой

Теги сборная России жен Анфиса Резцова сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Кристина Резцова Биатлон

«Комсомольская правда» опубликовала последнее интервью Анфисы Резцовой.

Разговор с трехкратной олимпийской чемпионкой состоялся в конце сентября. 19 октября Резцова скончалась в реанимации на 59-м году жизни. 

– Анфиса Анатольевна, не прошло и полгода после того, как Кристина вновь стала мамой, а она уже во всю бегает?

– Да, Кристина сейчас в Тюмени, готовится к сезону.

– Она говорит, что после вторых родов возвращаться сложнее.

– Наверное, чуть-чуть рано начала усиленно тренироваться, но она сможет, к сезону, я полагаю, будет готова.

– Еще одна новость, то, что ваша старшая Дарья (Виролайнен) будет в этом сезоне выступать за сборную Финляндии, где она уже давно живет с мужем.

– Да, обязаловка, там, конечно, ей дали зеленый коридор.

– А у нее двойное гражданство?

– Да, двойное.

– Получается, две ваших дочки теперь будут соревноваться друг против друга за разные страны, если, конечно, наших допустят?

– Да, будут. Ну а что делать?

– Не переругаются?

– Ну, одна семья... Пусть попробуют. Посмотрим, как у них получится.

– А Кристина с вами советуется? Ведь вы тоже дважды возвращались на лыжню после родов.

– Да, часто общаемся. Но больше не на профессиональные темы, а так, немножко подсказать по жизни...

– А вам после вторых родов, как раз когда родилась Кристина, тоже было возвращаться сложней?

– Да я уже не помню. Я четыре раза рожала... А после рождения Кристюшки еще много чего выигрывала. Надеюсь, и у нее получится.

– Сколько у вас всего внуков и внучек?

– Пятеро. У Даши три пацана, у Кристюшки две девчушки.

– Получается, ваши дочки соревнуются не только на лыжне...

– Ну, я полагаю, да. У одной трое, у другой две. А скоро родит еще Василисушка. Это моя третья доченька.

Будем ждать пополнения в семействе. И надеяться, что наших спортсменов допустят на международные старты, – сказала Резцова. 

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2 комментария

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starichok77
буду болеть за Дашу Виролайнен!
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