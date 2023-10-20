«Скоро родит моя третья дочка». «Комсомольская правда» опубликовала последнее интервью Анфисы Резцовой

«Комсомольская правда» опубликовала последнее интервью Анфисы Резцовой.

Разговор с трехкратной олимпийской чемпионкой состоялся в конце сентября. 19 октября Резцова скончалась в реанимации на 59-м году жизни.

– Анфиса Анатольевна, не прошло и полгода после того, как Кристина вновь стала мамой, а она уже во всю бегает?

– Да, Кристина сейчас в Тюмени, готовится к сезону.

– Она говорит, что после вторых родов возвращаться сложнее.

– Наверное, чуть-чуть рано начала усиленно тренироваться, но она сможет, к сезону, я полагаю, будет готова.

– Еще одна новость, то, что ваша старшая Дарья (Виролайнен) будет в этом сезоне выступать за сборную Финляндии, где она уже давно живет с мужем.

– Да, обязаловка, там, конечно, ей дали зеленый коридор.

– А у нее двойное гражданство?

– Да, двойное.

– Получается, две ваших дочки теперь будут соревноваться друг против друга за разные страны, если, конечно, наших допустят?

– Да, будут. Ну а что делать?

– Не переругаются?

– Ну, одна семья... Пусть попробуют. Посмотрим, как у них получится.

– А Кристина с вами советуется? Ведь вы тоже дважды возвращались на лыжню после родов.

– Да, часто общаемся. Но больше не на профессиональные темы, а так, немножко подсказать по жизни...

– А вам после вторых родов, как раз когда родилась Кристина, тоже было возвращаться сложней?

– Да я уже не помню. Я четыре раза рожала... А после рождения Кристюшки еще много чего выигрывала. Надеюсь, и у нее получится.

– Сколько у вас всего внуков и внучек?

– Пятеро. У Даши три пацана, у Кристюшки две девчушки.

– Получается, ваши дочки соревнуются не только на лыжне...

– Ну, я полагаю, да. У одной трое, у другой две. А скоро родит еще Василисушка. Это моя третья доченька.

Будем ждать пополнения в семействе. И надеяться, что наших спортсменов допустят на международные старты, – сказала Резцова.

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