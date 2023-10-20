Александр Легков: «Всегда относился к Резцовой с уважением, несмотря на то, что в мой адрес прилетали какие‑то неприятные высказывания»

Теги лыжные гонки Александр Легков Анфиса Резцова Лыжи

Александр Легков назвал невосполнимой потерей уход из жизни Анфисы Резцовой.

«Только узнал, грустная новость. Это невосполнимая потеря, выражаю соболезнования.

Анфиса Анатольевна была активным человеком, участвовала во всех крупнейших соревнованиях и везде выигрывала. Наше поколение выросло на ее победах, мы смотрели на ее гонки, мотивировались.

Она много сделала для российского спорта. Я всегда относился с уважением к Резцовой, даже несмотря на то, что в мой адрес прилетали какие‑то неприятные высказывания.

Принимал ее позицию, и после разгромных слов в мой адрес приходилось задуматься», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды

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