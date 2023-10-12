Дмитрий Губерниев: «Малкин – один из самых любимых хоккеистов. Овечкин – солист, а Евгений может делать все, бесценный командный игрок»

Дмитрий Губерниев назвал Евгения Малкина одним из своих любимых хоккеистов.

– Евгений Малкин находится в 29 голах от того, чтобы стать вторым россиянином в истории НХЛ, который забросит 500 шайб за карьеру. Достигнет ли он этого рубежа?

– Без сомнения, он это сделает. Женя по-прежнему – один из самых любимых моих хоккеистов.

Мы тоже на связи. Прекрасная супруга, моя подруга Анна Кастерова. Подрастает сын Никита. Поэтому Малкин, вперед! Я слежу за ним.

Если Овечкин – ярко выраженный солист, то Малкин может делать все: и петь, и на рояле играть, и рояль таскать, и каштаны из огня вынимать голыми руками.

Малкин – это бесценный командный игрок. Поэтому Женя так уважаем в хоккейной среде и мной лично. А мотивацию с годами ему искать не надо.

Это как меня мотивировать хорошо комментировать биатлон! Малкин – такой профи, что эта мотивация у него в крови.

Он хочет оставить след в хоккее. И забросит эти 29 шайб, даже не сомневайтесь, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.