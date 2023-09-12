Путин о спорте: «Некоторые говорят, что соревнования на международном уровне – это как сублимация войны»

Владимир Путин заявил, что некоторые называют спорт сублимацией войны.

«Я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее, некоторые говорят, что спорт, то есть соревнования на международном уровне, – это как сублимация войны.

А там что-то и есть. Просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя, это тоже имеет определенное значение», – сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?