Путин о спорте: «Некоторые говорят, что соревнования на международном уровне – это как сублимация войны»

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Владимир Путин заявил, что некоторые называют спорт сублимацией войны.

«Я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее, некоторые говорят, что спорт, то есть соревнования на международном уровне, – это как сублимация войны.

А там что-то и есть. Просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя, это тоже имеет определенное значение», – сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

5 комментариев

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Oleg Olegov
Нормальный форум там, про свинину сказал, про Китай сказал, про демографию сказал, про доходы сказал, про спорт сказал, кхе-кхе сказал.
Ну пока ни слова о резиновой попе и коллективном западе, нарушающим договорённости, такая речь в историю не войдёт.
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Ярик01
Я, конечно, не утверждаю, что спорт является одной из главных причин международного соперничества; Я думаю, что большой спорт сам по себе является лишь еще одним следствием причин, породивших национализм. Тем не менее, вы усугубляете ситуацию, отправляя команду из одиннадцати человек, названных национальными чемпионами, чтобы сразиться с какой-то конкурирующей командой, и позволяя всем сторонам почувствовать, что какая бы нация ни потерпела поражение, она «потеряет лицо».

Надеюсь, что после визита «Динамо» мы не будем отправлять в СССР британскую команду. Если мы должны это сделать, то давайте пошлем второсортную команду, которая наверняка будет побеждена и не может претендовать на то, чтобы представлять Британию в целом. Реальных причин проблем уже достаточно, и нам не нужно добавлять к ним, побуждая молодых людей пинать друг друга по голеням под рев разъяренных зрителей.

Джордж Оруэлл. 1945 год.
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Grads
"для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя, это тоже имеет определенное значение", – сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Но по факту получается спортсменам нет дела до гимна и флага, им лишь бы медали получить, а потом их монетизировать.
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