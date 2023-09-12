Путин о спорте: «Некоторые говорят, что соревнования на международном уровне – это как сублимация войны»
Владимир Путин заявил, что некоторые называют спорт сублимацией войны.
«Я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее, некоторые говорят, что спорт, то есть соревнования на международном уровне, – это как сублимация войны.
А там что-то и есть. Просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя, это тоже имеет определенное значение», – сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?
Ну пока ни слова о резиновой попе и коллективном западе, нарушающим договорённости, такая речь в историю не войдёт.
Надеюсь, что после визита «Динамо» мы не будем отправлять в СССР британскую команду. Если мы должны это сделать, то давайте пошлем второсортную команду, которая наверняка будет побеждена и не может претендовать на то, чтобы представлять Британию в целом. Реальных причин проблем уже достаточно, и нам не нужно добавлять к ним, побуждая молодых людей пинать друг друга по голеням под рев разъяренных зрителей.
Джордж Оруэлл. 1945 год.
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Но по факту получается спортсменам нет дела до гимна и флага, им лишь бы медали получить, а потом их монетизировать.