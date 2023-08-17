Вероника Степанова: «Показывать автомобиль мне не хочется. Вот когда накоплю на «Аурус», продемонстрирую»
Вероника Степанова поделилась мнением о демонстрации машин в соцсетях.
«Все мы знаем атрибуты стиля «жизнь удалась»: мощная итальянская машина (или британская), красивый пляж где-то на экваторе и аксессуары известной французской (или итальянской) фирмы.
Не осуждаю. Просто не понимаю. Кого-то можно впечатлить красивой машиной? Или лазурными волнами?
Если Джорджо Армани вам лично платье сшил – да, это уровень, убедили. А купить такое в магазине, пусть даже на Виа Монтенаполеоне – это просто означает, что ты в Ливиньо дорогу найти не можешь. <...>
Показывать автомобиль мне не хочется – вот когда накоплю на Aurus, обязательно продемонстрирую.
К тому времени это будет какой-нибудь Aurus 5 и сделан он будет почти целиком из российских деталей», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в колонке для «Матч ТВ».
«Аурус» – главная машина президента. Можно ли считать ее российской? И почему стоит десятки миллионов рублей?
И да, лыжи - то свои уже делают или все силы на Аурус бросили?
"и сделан он будет почти целиком из российских деталей"
да-да, и столица переедет в Нью-Васюки...
Выкладывать дорогие вещи это понты и бред
Как только я накоплю на дорогую вещь - выложу