Вероника Степанова: «Показывать автомобиль мне не хочется. Вот когда накоплю на «Аурус», продемонстрирую»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Аурус Лыжи

Вероника Степанова поделилась мнением о демонстрации машин в соцсетях.

«Все мы знаем атрибуты стиля «жизнь удалась»: мощная итальянская машина (или британская), красивый пляж где-то на экваторе и аксессуары известной французской (или итальянской) фирмы.

Не осуждаю. Просто не понимаю. Кого-то можно впечатлить красивой машиной? Или лазурными волнами?

Если Джорджо Армани вам лично платье сшил – да, это уровень, убедили. А купить такое в магазине, пусть даже на Виа Монтенаполеоне – это просто означает, что ты в Ливиньо дорогу найти не можешь. <...> 

Показывать автомобиль мне не хочется – вот когда накоплю на Aurus, обязательно продемонстрирую.

К тому времени это будет какой-нибудь Aurus 5 и сделан он будет почти целиком из российских деталей», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в колонке для «Матч ТВ». 

«Аурус» – главная машина президента. Можно ли считать ее российской? И почему стоит десятки миллионов рублей?

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32 комментария

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Фут.Боль
Ответ Виктор Войнов
Сисек то дождемся?
Как накопит на отечественные, так сразу и сделает. Тогда уже будут росгрудь-5, сделанные полностью из наших материалов.
+59
-1
+58
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Виктор Войнов
Сисек то дождемся?
+40
-2
+38
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Максим Полтавец
Приятно, что 22-летняя девушка рассуждает и пишет как 35-летний мужчина
+32
-6
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Великий Алонсо
Ответ Виктор Войнов
Сисек то дождемся?
Там показывать нечего, горох максимум 0.5 размера
+27
-4
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Николай Зимний
кто эта чуня?
+13
-1
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Bartez1986
она тренируется вообще, или только хрень всякую пишет?
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-3
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Big_Ball
Ответ Bartez1986
она тренируется вообще, или только хрень всякую пишет?
Она вообще ничего не пишет, не факт даже, что умеет. У нее есть пиар-менеджер, который создаёт ей образ квасной патриотки и эксперта по любому вопросу.
+12
-2
+10
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enrique rodriguez
Красивые машины её не впечатляют. То ли дело аурус!
+11
-2
+9
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shickana
Не забудь еще Р-фон купить заодно. Вот норвеги-то обзавидуются.
И да, лыжи - то свои уже делают или все силы на Аурус бросили?
+10
-3
+7
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Фут.Боль
Как накопит на отечественные, так сразу и сделает. Тогда уже будут росгрудь-5, сделанные полностью из наших материалов.
росгрудь, доступ к нюдсам через госуслуги
+8
-1
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Павел Мельников
На Ладе ездить не будет, на Аурус еще не накопили. Что-то другое показывать не хочется.
+4
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Иван Иванов
Кто это?
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Водяра
Откуда знает про Виа Монтенаполеоне тогда?)
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Григорий Иванченко
лыжница степанова может приобрести полностью отечественный москвич 白雲母
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Виктор Войнов
Ответ Фут.Боль
Как накопит на отечественные, так сразу и сделает. Тогда уже будут росгрудь-5, сделанные полностью из наших материалов.
Для начала хотелось бы увидеть натурпродукт
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Melnikov1968
Лучше потрать эти деньги на учёбу. Все-таки элементарных знаний тебе не хватает, ничего интересного ты сказать не можешь.
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jSH
надеюсь на Р-ФОН она уже перешла с айфона?

"и сделан он будет почти целиком из российских деталей"

да-да, и столица переедет в Нью-Васюки...
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svm199
Полностью из российских деталей, Вероника, ты никогда не дождешься ))) как и твои дети )))) к сожалению
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Рус Киссенжер
возле ауруса только сфоткаться и можно. ездить вряд ли.
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Сергей Кондратьев
Я правильно понял, что смысл примерно в следующем
Выкладывать дорогие вещи это понты и бред
Как только я накоплю на дорогую вещь - выложу
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aslvowk@mail.ru
Ответ brace
Всегда считал , что британский автопром где-то в европейском хвосте, все авто скучные и качество хромает. А тут сравнение идёт, да ещё с итальянскими авто/ ателье
Британские Бентли, Роллс Ройс, Астон Мартин, Лэнд Ровер, Рейндж Ровер, конечно, не Фиат с Лансией (Лянчией) , но машины статусные всё равно)))
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Павел Васильев
На аурус не копят
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Sebastian Debussy
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Виктор Войнов
Ответ Великий Алонсо
Там показывать нечего, горох максимум 0.5 размера
Уж лучше такие , чем силиконовые шестёрки
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Иван Алейников
Ответ bad_bear
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Статус олимпийского чемпиона не прибавил ей мозгов, к сожалению.
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