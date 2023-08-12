«Мне понравился элемент трэштока между Красновым и Устюговым. Все это привлекает внимание к лыжам». Панжинский о лыжероллерном ЧР

Александр Панжинский заявил, что ему понравился трэшток на ЧР по лыжероллерам.

Чемпионат России проходил с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске с участием олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

«Прекрасно, что одни из сильнейших и наиболее популярных лыжников участвовали в лыжероллерном чемпионате. В отсутствие иностранных летних фестивалей, как были в Норвегии например, это хорошая соревновательная практика. Они убивают двух зайцев, поддерживая свою форму и повышая популярность лыжных гонок у зрителей.

Мне понравился элемент трэштока, закулисная борьба между Красновым и Устюговым. Также могу отметить момент, когда Устюгов бежал в полуфинале против Ивана Жилинского, который и обучал Сергея скоростным лыжероллерам.

Все это привлекает внимание к лыжам: их начинают обсуждать многие, кто раньше не интересовался. Поэтому то, что наши топовые лыжники участвуют в лыжероллерных соревнованиях, только стимулирует развитие этого вида спорта.

Отлично, что даже в летний период лыжи остаются на виду. За последние пару лет лыжники полюбились как яркие персонажи, как герои сериала, и болельщикам не хочется, чтобы их любимые «персонажи» пропадали на полгода.

Прекрасно, что есть такие мероприятия. Их нужно еще больше освещать, показывать по ТВ, а не только на стриминговых платформах. Это будет зрелищно и поможет развитию лыжного спорта в эти непростые времена», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.