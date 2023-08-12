«Мне понравился элемент трэштока между Красновым и Устюговым. Все это привлекает внимание к лыжам». Панжинский о лыжероллерном ЧР

Теги сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Панжинский лыжероллеры Сергей Устюгов Андрей Краснов Иван Жилинский Лыжи

Александр Панжинский заявил, что ему понравился трэшток на ЧР по лыжероллерам.

Чемпионат России проходил с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске с участием олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

«Прекрасно, что одни из сильнейших и наиболее популярных лыжников участвовали в лыжероллерном чемпионате. В отсутствие иностранных летних фестивалей, как были в Норвегии например, это хорошая соревновательная практика. Они убивают двух зайцев, поддерживая свою форму и повышая популярность лыжных гонок у зрителей.

Мне понравился элемент трэштока, закулисная борьба между Красновым и Устюговым. Также могу отметить момент, когда Устюгов бежал в полуфинале против Ивана Жилинского, который и обучал Сергея скоростным лыжероллерам.

Все это привлекает внимание к лыжам: их начинают обсуждать многие, кто раньше не интересовался. Поэтому то, что наши топовые лыжники участвуют в лыжероллерных соревнованиях, только стимулирует развитие этого вида спорта.

Отлично, что даже в летний период лыжи остаются на виду. За последние пару лет лыжники полюбились как яркие персонажи, как герои сериала, и болельщикам не хочется, чтобы их любимые «персонажи» пропадали на полгода.

Прекрасно, что есть такие мероприятия. Их нужно еще больше освещать, показывать по ТВ, а не только на стриминговых платформах. Это будет зрелищно и поможет развитию лыжного спорта в эти непростые времена», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.

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