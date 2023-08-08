Юлия Ступак: «За два десятка лет в спорте я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать. Для меня эта схема больше не работает»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила, что в ее душе наступило «тотальное спокойствие».

– Что у вас на душе сейчас?

– Если очень коротко, то тотальное спокойствие. Я никуда не бегу, не тороплюсь, не опаздываю. Просто наслаждаюсь моментом, любым. Не ищу в этом моменте выгоду, а просто смакую. Я бы назвала это «чувство, что ты дома». Когда после долгого перерыва ты возвращаешься домой, а переступив порог, ты выдыхаешь, и наступает такое теплое чувство. Вот это чувство я ношу с собой.

– Как настрой на новый сезон?

– За два десятка лет, что я в спорте, я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать и так далее. Для меня эта схема больше не работает. Я живу, люблю, дышу, кому-то даже дарю классные эмоции. Я хорошо тренируюсь, а значит, выполняю свою работу с удовольствием. С удовольствием, ребята.

– Счастье в деньгах, как думаете?

– Деньги – это свобода, комфорт, энергия. Я их не обесцениваю, я их люблю. Счастье – это состояние. Лично мне состояние счастья (а, поверьте, я его ощущаю на полную катушку) никак не связано с внешними факторами напрямую.

Первоочередно это про отсутствие конфликта внутри себя. Что я делаю, куда иду, с теми ли я людьми нахожусь, что я притягиваю, какие события? Радуюсь ли я мелочам? Потому что для меня любая мелочь может быть настолько ценной. Она может наполнить до краев.

– Ведь у всех был такой момент, что хотелось закончить. Как справиться с переломным моментом в спорте?

– Я твердо уверена, что когда у человека есть истинное желание завершить то или иное действие, он это делает не раздумывая. А когда вы стоите посередине, то, скорее всего, ждете, что этот выбор сделает кто-то за вас. Или поможет определиться.

Так вот, никто его не сделает. Нужно просто набраться и сделать шаг в одну из сторон. Самое главное – не винить, не ругать себя. А просто получить удовольствие от прожитого опыта.

– Почему ты решила перейти на фирму Rossignol?

– Честно? Были причины для перехода, но самая основная – отсутствие энергии во взаимодействии с прошлой фирмой. Люблю легкость, драйв. Именно поэтому «Росси».

Я с легкостью отдала тот классный набор лыж, который мы долго собирали, – другим людям. А сама вместе со своим сервисменом начала собирать новый набор, с новой командой, – написала российская лыжница, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.