Юлия Ступак: «За два десятка лет в спорте я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать. Для меня эта схема больше не работает»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила, что в ее душе наступило «тотальное спокойствие».

– Что у вас на душе сейчас?

– Если очень коротко, то тотальное спокойствие. Я никуда не бегу, не тороплюсь, не опаздываю. Просто наслаждаюсь моментом, любым. Не ищу в этом моменте выгоду, а просто смакую. Я бы назвала это «чувство, что ты дома». Когда после долгого перерыва ты возвращаешься домой, а переступив порог, ты выдыхаешь, и наступает такое теплое чувство. Вот это чувство я ношу с собой.

– Как настрой на новый сезон?

– За два десятка лет, что я в спорте, я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать и так далее. Для меня эта схема больше не работает. Я живу, люблю, дышу, кому-то даже дарю классные эмоции. Я хорошо тренируюсь, а значит, выполняю свою работу с удовольствием. С удовольствием, ребята.

 – Счастье в деньгах, как думаете?

– Деньги – это свобода, комфорт, энергия. Я их не обесцениваю, я их люблю. Счастье – это состояние. Лично мне состояние счастья (а, поверьте, я его ощущаю на полную катушку) никак не связано с внешними факторами напрямую.

Первоочередно это про отсутствие конфликта внутри себя. Что я делаю, куда иду, с теми ли я людьми нахожусь, что я притягиваю, какие события? Радуюсь ли я мелочам? Потому что для меня любая мелочь может быть настолько ценной. Она может наполнить до краев.

– Ведь у всех был такой момент, что хотелось закончить. Как справиться с переломным моментом в спорте?

– Я твердо уверена, что когда у человека есть истинное желание завершить то или иное действие, он это делает не раздумывая. А когда вы стоите посередине, то, скорее всего, ждете, что этот выбор сделает кто-то за вас. Или поможет определиться.

Так вот, никто его не сделает. Нужно просто набраться и сделать шаг в одну из сторон. Самое главное – не винить, не ругать себя. А просто получить удовольствие от прожитого опыта.

– Почему ты решила перейти на фирму Rossignol?

– Честно? Были причины для перехода, но самая основная – отсутствие энергии во взаимодействии с прошлой фирмой. Люблю легкость, драйв. Именно поэтому «Росси».

Я с легкостью отдала тот классный набор лыж, который мы долго собирали, – другим людям. А сама вместе со своим сервисменом начала собирать новый набор, с новой командой, – написала российская лыжница, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

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