Юлия Ступак: «Многие иностранцы говорили, что скучают по российским лыжникам. Без таких классных ребят, как мы, им не так весело выступать»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Юлия Ступак рассказала, как иностранные лыжники воспринимают отсутствие россиян на Кубке мира.

«Зимой я навещала своего любимого тренера в Европе и посмотрела на ситуацию изнутри, как все происходит. Честно говоря, я не увидела каких‑то огромных проблем. Мне кажется, что они прекрасно справляются без нас.

Но мы говорили со многими иностранцами, и они говорили: «Мы скучаем». Я, конечно, не буду говорить, какие страны и кто подходил. Но это были практически все страны.

Безусловно, без таких классных ребят, как мы, им не так весело выступать. Без России эта картинка неполноценная. Обеим сторонам приходится непросто», – сказала Ступак в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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2 комментария

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Глеб Вихрев
Повторяй это почаще -может и сама в это поверишь.
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petr
И рыдают бедные и клянут беду =Юлечку Ступачку-лицезреть не могут.
+1
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