Вяльбе о переходах лыжников в другие страны: «Если это член сборной России, то я не дам такое согласие»

Елена Вяльбе заявила, что не одобрит переход лыжников сборной России в другие команды.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?

Мы особо и не думаем, что нас допустят (на Олимпийские игры). Я думаю, что все в сентябре будет, как и у других федераций.

Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах.

Что касается именитых спортсменов – кто из известных готов приехать и выступать на стартах в России? Чтобы дома им предъявили что-то, санкции ввели?» – сказала .