Вяльбе о переходах лыжников в другие страны: «Если это член сборной России, то я не дам такое согласие»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что не одобрит переход лыжников сборной России в другие команды.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?

Мы особо и не думаем, что нас допустят (на Олимпийские игры). Я думаю, что все в сентябре будет, как и у других федераций.

Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах.

Что касается именитых спортсменов – кто из известных готов приехать и выступать на стартах в России? Чтобы дома им предъявили что-то, санкции ввели?» – сказала Вяльбе

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2 комментария

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Ебздрогыч
А если это ##### сборной?
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Ебздрогыч
Если гарант разрешит - будет переобуваться прямо в лыжах
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