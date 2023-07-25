Вяльбе о переходах лыжников в другие страны: «Если это член сборной России, то я не дам такое согласие»
Елена Вяльбе заявила, что не одобрит переход лыжников сборной России в другие команды.
«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?
Мы особо и не думаем, что нас допустят (на Олимпийские игры). Я думаю, что все в сентябре будет, как и у других федераций.
Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах.
Что касается именитых спортсменов – кто из известных готов приехать и выступать на стартах в России? Чтобы дома им предъявили что-то, санкции ввели?» – сказала Вяльбе.
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