Пеллегрино об участии в Олимпиаде-2026: «Не знаю, как будут развиваться события. Сегодня это уже не единственная среди моих повседневных мыслей»

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о планах на Олимпийские игры-2026.

«Речи об олимпийских перспективах сейчас не идет. Милан-Кортина-2026 еще слишком далеко, и я не знаю, как будут развиваться события. Не хочу повторяться, но все будет зависеть от того, насколько мне удастся сохранить баланс, о котором я ранее говорил.

Сейчас Алексису (сыну Пеллегрино – Sports.ru) шесть месяцев. А я не знаю, каково будет в двухлетнем возрасте, и будет ли ребенок плакать из-за отца, который уезжает на сборы.

Поэтому я не могу поступать опрометчиво и давать обещания, в которых нет уверенности», – сказал 32-летний Пеллегрино, являющийся чемпионом мира и двукратным призером Олимпийских игр по лыжным гонкам.

«Мотивация на тренировках всегда достаточно высокая. Я слежу за временем тренировок и сна, думаю о питании и обо всем, что может привести меня к лучшей форме. Но сегодня это уже не единственная среди моих повседневных мыслей.

Понятно, что я не первый и не последний отец-спортсмен в итальянском спорте и лыжных гонках. У многих чемпионов дома есть семьи.

Но на мой взгляд, ради успеха тренироваться нужно идеально, а дома это очень сложно, если ты не живешь в Норвегии. Так что со всем этим предстоит справляться», – добавил спортсмен.