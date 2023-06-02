Степанова о российских брендах: «Что меня откровенно удивляет: почти никак они через лучших спортсменов не рекламируют себя»

Вероника Степанова высказалась на тему продвижения отечественных брендов российским спортсменами.

«За свои четыре года в сборной (включая юниорскую) я получала и получаю экипировку наших крупнейших брендов. Они молодцы, спонсируют национальные команды, что им наверняка обходится в копеечку.

Но вот что меня откровенно удивляет: почти никак они через лучших спортсменов не рекламируют себя. Уверена, вы с ходу назовете бренд, с которым ассоциируется Криш, или бренд, с которым связан Месси. Думаю, большинство болельщиков знают, в чем играет Наоми Осака и Серена Уильямс. Но вряд ли вы скажете, какой бренд продвигают Александр Большунов, Евгений Рылов — или любой российский футболист, на ваш выбор

Все в мире впечатляются — ах, вот Норвегия, страна с населением в пять миллионов, а опять больше всех золотых медалей завоевала на Олимпиаде! Больше не только России, но и США, Германии, Канады, в которой в восемь раз больше населения и климат похож. А почему?

Причин много, но одна вполне для темы этой колонки подходит: они в Норвегии спорт и физкультуру продвигают через ярких чемпионов. Не плакатами на улицах городов — а через концепцию «чемпиона в каждый дом». Через курточки, маечки, носочки с именем этого чемпиона и его/ее личным логотипом. Любители лыжных гонок знают, что бренды с именами норвежских чемпионов в названиях теснят другие, более традиционные, которые ни с чем не ассоциируются в нашем и других зимних видах спорта. Причем теснят и за пределами Норвегии.

Неужели действующие спортсмены действительно фасоны новые разрабатывают и бухгалтерию ведут? Да нет, конечно!

Я не близко знакома с , но шанс спросить его был, и я им воспользовалась: «Как ты успеваешь развивать свой бренд одежды и аксессуаров? Откуда время?» На что он улыбнулся: «I left it to professionals» («Я оставил это профессионалам»).

В Норвегии целый инкубатор (не зря я все-таки в Сколково захаживала в последние месяцы — модному слову научилась!) по раскрутке брендов топовых спортсменов. Именно топовых, чемпионов. Для каждого придумают красивую легенду — кто-то борется за участие девочек в спорте, кто-то природу спасает, одежду из пластиковых бутылок делает. Разработали, пошили (в Китае), красиво упаковали — и вот уже в костюмах с именами великих норвежцев народ не только в Осло, но и у нас на Лазутинке и в Мещерском катается. Да и в Елизово моем родном тоже, магия имени.

Россия за год не сломалась под санкциями. Из заголовков: «Всемирный банк резко улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году: вместо падения на 3,3%, как в январе, он теперь ожидает снижения лишь на 0,2%. А в 2024 году ВВП России вырастет на 1,2%». Нам надо это использовать. И тогда моя младшая сестра в свои 12 будет хотеть кроссовки не американской фирмы, а нашей — и чтобы модель называлась в честь или . Это не фантазии — это планы!» – написала .