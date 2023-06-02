Степанова о российских брендах: «Что меня откровенно удивляет: почти никак они через лучших спортсменов не рекламируют себя»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась на тему продвижения отечественных брендов российским спортсменами.

«За свои четыре года в сборной (включая юниорскую) я получала и получаю экипировку наших крупнейших брендов. Они молодцы, спонсируют национальные команды, что им наверняка обходится в копеечку. 

Но вот что меня откровенно удивляет: почти никак они через лучших спортсменов не рекламируют себя. Уверена, вы с ходу назовете бренд, с которым ассоциируется Криш, или бренд, с которым связан Месси. Думаю, большинство болельщиков знают, в чем играет Наоми Осака и Серена Уильямс. Но вряд ли вы скажете, какой бренд продвигают Александр Большунов, Евгений Рылов — или любой российский футболист, на ваш выбор

Все в мире впечатляются — ах, вот Норвегия, страна с населением в пять миллионов, а опять больше всех золотых медалей завоевала на Олимпиаде! Больше не только России, но и США, Германии, Канады, в которой в восемь раз больше населения и климат похож. А почему?

Причин много, но одна вполне для темы этой колонки подходит: они в Норвегии спорт и физкультуру продвигают через ярких чемпионов. Не плакатами на улицах городов — а через концепцию «чемпиона в каждый дом». Через курточки, маечки, носочки с именем этого чемпиона и его/ее личным логотипом. Любители лыжных гонок знают, что бренды с именами норвежских чемпионов в названиях теснят другие, более традиционные, которые ни с чем не ассоциируются в нашем и других зимних видах спорта. Причем теснят и за пределами Норвегии.

Неужели действующие спортсмены действительно фасоны новые разрабатывают и бухгалтерию ведут? Да нет, конечно!

Я не близко знакома с Петтером Нортугом, но шанс спросить его был, и я им воспользовалась: «Как ты успеваешь развивать свой бренд одежды и аксессуаров? Откуда время?» На что он улыбнулся: «I left it to professionals» («Я оставил это профессионалам»).

В Норвегии целый инкубатор (не зря я все-таки в Сколково захаживала в последние месяцы — модному слову научилась!) по раскрутке брендов топовых спортсменов. Именно топовых, чемпионов. Для каждого придумают красивую легенду — кто-то борется за участие девочек в спорте, кто-то природу спасает, одежду из пластиковых бутылок делает. Разработали, пошили (в Китае), красиво упаковали — и вот уже в костюмах с именами великих норвежцев народ не только в Осло, но и у нас на Лазутинке и в Мещерском катается. Да и в Елизово моем родном тоже, магия имени.

Россия за год не сломалась под санкциями. Из заголовков: «Всемирный банк резко улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году: вместо падения на 3,3%, как в январе, он теперь ожидает снижения лишь на 0,2%. А в 2024 году ВВП России вырастет на 1,2%». Нам надо это использовать. И тогда моя младшая сестра в свои 12 будет хотеть кроссовки не американской фирмы, а нашей — и чтобы модель называлась в честь Непряевой или Валиевой. Это не фантазии — это планы!» – написала Степанова

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3 комментария

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Вертушка Чака
А амбассадором стульев Гнвоерк выступит Кокорин.
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Ебздрогыч
Всемирный банк резко улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году: вместо падения на 3,3%, как в январе, он теперь ожидает снижения лишь на 0,2%.

Да это тот самый отрицательный рост!
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Savardus
Всюду в магазинах импортный товар,
Запад получает сказочный навар.
Качество товара крайне высоко,
С ним соревноваться крайне нелегко.

А на товар российский крайне низкий спрос,
Всюду мы отстали, кроме папирос.
Обувь для мутантов, мебель для горилл,
А машины будто дьявол сотворил,

Для хромых дороги, мода для слепых,
Бритвы для бесстрашных, фильмы для тупых.
В этом положенье, сложном для страны
Все объединиться вместе мы должны.

Поддержи отечественного производителя! Незамедлительно.
Даже если то, что произвел он отвратительно - ему простительно.

Если не безразлична страна родная тебе
Ты поучаствовать лично должен в её судьбе!

Купи г*вно и поддержи Россию.
Купи г*вно, ведь ты же патриот.
Купи г*вно и поступи красиво.
Купи г*вно - толкни страну вперёд.
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