Савелий Коростелев: «Большая цель – Олимпийские игры-2026. Разговоры о поединке с Клэбо оставлю для СМИ, пока мы не сразимся друг с другом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Олимпиада-2026 Йоханнес Клэбо Савелий Коростелев Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопросы норвежского издания Dagbladet.

«Было очень здорово выиграть золото на ЮЧМ в Лигне, это был мой первый большой успех. Но это только юниорское золото, поэтому я должен продолжать двигаться вперед, упорно тренироваться и стараться побеждать лучших лыжников мира, включая норвежцев, на взрослом уровне.

Надеюсь, что у меня будет такая возможность и что российские спортсмены скоро вернутся. 

Победить Александра Большунова было здорово и неожиданно. Я несколько раз обыгрывал Большунова в начале сезона, когда он был уставшим после интенсивных тренировок. Позже, когда Большунов набрал нормальную форму, он побеждал меня во второй части сезона.

Но эта зима все равно была для меня очень хорошей, лучше, чем я ожидал. Перед сезоном я говорил, что российские соревнования с нашими звездами будут для меня хорошим подспорьем. Это оказалось правдой. Это был мой лучший сезон, и я надеюсь, что следующий сезон будет еще лучше.

Большая цель – Олимпийские игры 2026 года. Я надеюсь, что мы сможем принять в них участие. Возможно ли победить Клэбо? Здесь я не буду делать никаких прогнозов. Разговоры о поединке с Клэбо я оставлю для СМИ, пока мы не сразимся друг с другом. 

Международные соревнования я смотрел с интересом. Я вижу, как хорошо выступают ребята моего возраста, с которыми я соревновался на юниорском чемпионате мира, например, Эдвин Ангер и Нико Анттола. Это вдохновляет. Было бы интересно сейчас соревноваться с мировой элитой», – сказал Коростелев

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

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7 комментариев

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SkierNSK
"Я несколько раз обыгрывал Большунова в начале сезона, когда он был уставшим после интенсивных тренировок. Позже, когда Большунов набрал нормальную форму, он побеждал меня во второй части сезона."
Хорошо, что Коростелев адекватно оценивает свои победы над Большуновым. В отличие от местных, рассказывавших, как бы Коростелев зажигал на КМ.
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Olga.t
До ОИ-26 ещё далеко, международная ситуация к тому времени должна измениться.
Только вот проблема в том, что при любом исходе недопуск наших спортсменов могут продлить.
Очень хочется увидеть наших спортсменов на международных соревнованиях, но нет никакой уверенности в этом, увы...

А Савелий умница, смотрит на всё адекватно.
И очень талантливый лыжник, что есть - то есть)
+4
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imaxim
Если кому-то дадут допуск на КМ следующего сезона, то одним из подучившим допуск точно будет Коростелев
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Россия будет свободной
Ох, какие надежды возлагались несколько лет назад на Терентьева! Ох, как круто он выглядел!

Но наш великий Бородавка решил нас не баловать, похоже
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Биатлонная зима
Клэбо заявил, что он вышел из состава сборной норгов
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armmaster
Ответ Дядя Степа
Зачем вообще Коростелев, будучи вчерашним школьником, гонялся всю зиму с мужиками? Нет бы большую часть времени посвятить тренировкам, а на соревнованиях выступить ну раз 5, как это делают его ровесники. Успеет еще нагоняться вдоволь. Или что, лучшая тренировка - это соревнование?
Главное - правильный баланс. Какой он - решает тренер.
От себя скажу, что хоть это не биатлон, психология в лыжах тоже есть, и полезно побегать рядом с сильнейшими, привыкнуть к взрослой соревновательной обстановке
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