Савелий Коростелев: «Большая цель – Олимпийские игры-2026. Разговоры о поединке с Клэбо оставлю для СМИ, пока мы не сразимся друг с другом»

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопросы норвежского издания Dagbladet.

«Было очень здорово выиграть золото на ЮЧМ в Лигне, это был мой первый большой успех. Но это только юниорское золото, поэтому я должен продолжать двигаться вперед, упорно тренироваться и стараться побеждать лучших лыжников мира, включая норвежцев, на взрослом уровне.

Надеюсь, что у меня будет такая возможность и что российские спортсмены скоро вернутся.

Победить Александра Большунова было здорово и неожиданно. Я несколько раз обыгрывал Большунова в начале сезона, когда он был уставшим после интенсивных тренировок. Позже, когда Большунов набрал нормальную форму, он побеждал меня во второй части сезона.

Но эта зима все равно была для меня очень хорошей, лучше, чем я ожидал. Перед сезоном я говорил, что российские соревнования с нашими звездами будут для меня хорошим подспорьем. Это оказалось правдой. Это был мой лучший сезон, и я надеюсь, что следующий сезон будет еще лучше.

Большая цель – Олимпийские игры 2026 года. Я надеюсь, что мы сможем принять в них участие. Возможно ли победить Клэбо? Здесь я не буду делать никаких прогнозов. Разговоры о поединке с я оставлю для СМИ, пока мы не сразимся друг с другом.

Международные соревнования я смотрел с интересом. Я вижу, как хорошо выступают ребята моего возраста, с которыми я соревновался на юниорском чемпионате мира, например, Эдвин Ангер и Нико Анттола. Это вдохновляет. Было бы интересно сейчас соревноваться с мировой элитой», – сказал .

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