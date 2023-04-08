Лыжница Ступак: «Если бы пригласили в «Ледниковый период», это было бы прикольно. Точно подумала бы»

Лыжница Юлия Ступак порассуждала об участии в шоу «Ледниковый период»

«Если бы пригласили в «Ледниковый период», это было бы прикольно. Точно подумала бы.

Но, мне кажется, я не настолько пластична. Они же как лебеди там скользят! Мне до такого далековато, думаю.

Спортсмену легче все это освоить, чем тем же актерам? Но актеры – люди искусства, а это больше к искусству, чем к спорту, мне кажется», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

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