Лыжница Ступак: «Если бы пригласили в «Ледниковый период», это было бы прикольно. Точно подумала бы»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Ледниковый период ледовые шоу Лыжи

Лыжница Юлия Ступак порассуждала об участии в шоу «Ледниковый период»

«Если бы пригласили в «Ледниковый период», это было бы прикольно. Точно подумала бы.

Но, мне кажется, я не настолько пластична. Они же как лебеди там скользят! Мне до такого далековато, думаю.

Спортсмену легче все это освоить, чем тем же актерам? Но актеры – люди искусства, а это больше к искусству, чем к спорту, мне кажется», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

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1 комментарий

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Анастасия Лукьянова
Юлия недостаточно известна, чтобы быть в заголовке просто Юлией Ступак? 🤔
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