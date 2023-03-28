Авербух о «Ледниковом периоде»: «Считаю, что проект надо на время отпустить»
Илья Авербух рассказал, планируется ли новый сезон «Ледникового периода».
«Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень.
Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить.
А вот проект «Ледниковый период. Дети» был бы полезным и важным. Многие ребята, кто проходил через него, уже стучатся во взрослые сборные и даже становятся лидерами — Софья Акатьева, Арсений Федотов, Настя Зинина, Василиса Кагановская — это все дети «Ледникового периода», – сказал Авербух.
А матч ТВ сам не хочет никакого фигурного катания, не раз заявляя,что не его аудитория.
Да, кстати, и кабельные каналы тоже не у всех есть, например в деревнях.
Старьё, нафталин, одно и то же.
детский ледниковый период, с женечкой медведевой у микрофона - совсем другое дело.