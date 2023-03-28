Авербух о «Ледниковом периоде»: «Считаю, что проект надо на время отпустить»

Теги Илья Авербух сборная России Ледниковый период Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, планируется ли новый сезон «Ледникового периода». 

«Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень.

Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить.

А вот проект «Ледниковый период. Дети» был бы полезным и важным. Многие ребята, кто проходил через него, уже стучатся во взрослые сборные и даже становятся лидерами — Софья Акатьева, Арсений Федотов, Настя Зинина, Василиса Кагановская — это все дети «Ледникового периода», – сказал Авербух. 

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46 комментариев

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Alla Belova
Детский проект - это здорово! Ностальгия по нему! И так интересно, когда эти детки потом вырастают в сборников!
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ретроградный меркурий
ЛП.Дети был классным проектом, куда лучше взрослого. В отличие от пенсионерского ЛП, детский проект я смотрел регулярно. Только хорошо бы на него побольше приглашать учеников из регионов, а не из топовых школ Москвы.
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Валерий Петров
Ответ aleshon
Почему Первый канал относиться к рейтингам не серьёзно? Даже ЛП показала плохие рейтинги. Надо принимать меры: либо посылайте ФК на три буквы и больше никогда не трогайте ФК, либо наймите нормальных профессионалов и займитесь показом серьёзно, откройте кабельный канал в вашем сейместве и показывайте соревнования, там где нет места в сетке канала в нормальным прямом эфире. Продайте права пяти кинотеатрам, включая Wink и Kion. У вас в Русском вызове хорошо сработало 10 балльная система, введите эту систему, вместо системы 6.0 в Ледниковом периоде.
Сейчас тебе пенсионеры, которые в основном и смотрят телек, всё бросят и кинутся искать эти ваши Винки и кионы. Если туда ФК уйдет, думаешь рейтинги поднимутся? Сомневаюсь.
А матч ТВ сам не хочет никакого фигурного катания, не раз заявляя,что не его аудитория.
Да, кстати, и кабельные каналы тоже не у всех есть, например в деревнях.
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Дружба11
Ответ Ярик01
Поле чудес для домохозяек уже скоро как 35 лет существует, рейтинги всё еще на уровне лучших спортивных трансляций МатчТВ.
вы в параллельной Вселенной, кто смотрит поле чудес-найдите хоть одного аборигена, не верю,у нас народ не тупой
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Дружба11
Ответ aleshon
Продайте права на фигурное катание телеканалу Старт, верните телеканал Матч! Страна в наземный эфир, вместо ТНТ или Муз ТВ, а Ледниковый период показывайте на канале СТС например. Первый канал недоел своим показом, спасает только Okko.
крах первого много лет, но титаник из-за алчных пилящих госбюджеты дядек никак не потонет
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Toba Door
Ответ Jane Earlosofical
да спасибо. вот как раз когда в проект Авер притащил Медведеву, проект на следующий сезон еле вышел, Щербакова его только добила. Сезон с Алиной выстрелил так, что даже на первом в новом году повтор показывали. Но привели туда Медведеву и фаны Алины стали смотреть только отдельные нарезки, не заходя на первый канал. Поставили рядом Щербакову и еще хуже сделали. Авербуха отстранить нужно за его провальные инициативы с Милохиным и подобное.
Авербух намерено спаривал Медведеву и милохина, пошлые поцелую, как будто в проекте кроме них никого не существует, ещё хвастался просмотрами в ютубе, как будто эта заслуга жени, ушел милохин, пусть смотрит на женю с федотовым, если она так популярна
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Olga.t
Проект надо закрыть, причём надо было это сделать даже не вчера, а ещё раньше.
Старьё, нафталин, одно и то же.
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Anna Kovaleva
Ответ aleshon
Откажитесь от системы 6.0.
Меня не слишком волнуют оценки в шоу. Сейчас ставят 6,0 за номера с падениями, по Вашей шкале точно так же будут десятки ставить по принципу "я не увидел/не обратил внимания/ меня захватил сюжет" и пр. ЛП-дети я рассматриваю исключительно с точки зрения возможности для дополнительного развития хоть нескольких маленьких фигуристов. У москвичей и питерцев из ключевых школ эта возможность есть априори, а у других - нет.
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aleshon
Ответ Vladimir Rybakoff
А лучше отпустить навсегда....
Продайте права на фигурное катание телеканалу Старт, верните телеканал Матч! Страна в наземный эфир, вместо ТНТ или Муз ТВ, а Ледниковый период показывайте на канале СТС например. Первый канал недоел своим показом, спасает только Okko.
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Маргарита Михайловна
Вся популярность Ледникового периода держалась исключительно на Алине Загитовой! Как только ей сократили участие рейтинги сразу рухнули.
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Gemma157
да можно навсегда
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aleshon
Ответ Anna Kovaleva
Детский проект был бы хорош и сейчас, если бы пригласили только детей из регионов, для которых подобная возможность - это супершанс поработать с хорошими постановщиками и где-то подправить технику. При наличии учеников топовых тренерских школ результат предсказуем с первого выпуска.
Откажитесь от системы 6.0.
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aleshon
Почему Первый канал относиться к рейтингам не серьёзно? Даже ЛП показала плохие рейтинги. Надо принимать меры: либо посылайте ФК на три буквы и больше никогда не трогайте ФК, либо наймите нормальных профессионалов и займитесь показом серьёзно, откройте кабельный канал в вашем сейместве и показывайте соревнования, там где нет места в сетке канала в нормальным прямом эфире. Продайте права пяти кинотеатрам, включая Wink и Kion. У вас в Русском вызове хорошо сработало 10 балльная система, введите эту систему, вместо системы 6.0 в Ледниковом периоде.
+2
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alexander bakulin
колхоз пенсионеров, с косноязычными ведущими, зрителям наскучил.
детский ледниковый период, с женечкой медведевой у микрофона - совсем другое дело.
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Wintersun
Как Эрнст скажет, так и будет, а он скорее всего за. Значит будет и в следующем сезоне.
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Бедоносец
Ответ Tarolya
ТЭФФИ получил проект, независимо от ведущего, а вот Алина признана лучшей ведущей)
Кем признана, по голосовалке в одноклассниках? 🤣
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Дружба11
Ответ Anna Kovaleva
Детский проект был бы хорош и сейчас, если бы пригласили только детей из регионов, для которых подобная возможность - это супершанс поработать с хорошими постановщиками и где-то подправить технику. При наличии учеников топовых тренерских школ результат предсказуем с первого выпуска.
не устали фантазировать?какие дети из регионов, опять будут внучки Алсу,сыны изи и эрнстов и вся эта рать выставит своих отпрысков светить на экраны перед страной.
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Tarolya
Ответ Бедоносец
Когда была Женя ведущей проект получил ТЭФФИ и это факт. Алиначка третий год пыжится повторить этот успех но вместо премии его скорее всего закроют. 🤦
ТЭФФИ получил проект, независимо от ведущего, а вот Алина признана лучшей ведущей)
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Дружба11
Ответ KMR
А если поманят чемоданом денег,то сразу станет нужен. И окажется,что не устал Изяславович
а то)))и з я ведь,сущность и нутро не отменить.
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Самасебезвезда
Ответ yak444
Разумное решение от Авербуха, ЛП порядком поднадоел.
При чем здесь Авербух? Значит Первый отказался возобновлять проект. Неужели вы реально думаете, Авербух добровольно откажется от этого проекта?
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Tarolya
Слава тебе Господи!!!
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Бедоносец
Ответ Jane Earlosofical
да спасибо. вот как раз когда в проект Авер притащил Медведеву, проект на следующий сезон еле вышел, Щербакова его только добила. Сезон с Алиной выстрелил так, что даже на первом в новом году повтор показывали. Но привели туда Медведеву и фаны Алины стали смотреть только отдельные нарезки, не заходя на первый канал. Поставили рядом Щербакову и еще хуже сделали. Авербуха отстранить нужно за его провальные инициативы с Милохиным и подобное.
Когда была Женя ведущей проект получил ТЭФФИ и это факт. Алиначка третий год пыжится повторить этот успех но вместо премии его скорее всего закроют. 🤦
+2
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Соль.
Наконец-то
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Валерий Петров
Ответ 22somebody22
Людям надоедает из года в год одно и тоже смотреть.
Давай поженимся тоже передержал на Первом. Такая жуть была, мне даже одним глазком страшно было туда глянуть. ))
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Anna Kovaleva
Детский проект был бы хорош и сейчас, если бы пригласили только детей из регионов, для которых подобная возможность - это супершанс поработать с хорошими постановщиками и где-то подправить технику. При наличии учеников топовых тренерских школ результат предсказуем с первого выпуска.
+7
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