Глеб Ретивых: «В начале сезона была травма. Потом, может, чуть перебрали, и я не был к этому готов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Глеб Ретивых Лыжи

Лыжник Глеб Ретивых рассказал о проблемах со здоровьем в текущем сезоне

«Может быть, так и должно было быть, чтобы случилась какая‑то яма, чтобы потом феерический взлет произошел. В начале сезона травма была, потом, может, чуть перебрали, и я не был к этому готов, потом не было времени.

Будем дальше разбираться. Концовка сезона, после стартов будем делать заключение. Проблемы с пульсом были, бегал гонки во второй‑третьей зонах, это тоже о чем‑то говорит.

Настраивался на чемпионат России в Тюмени, пробежал «легковские» соревнования, начал чувствовать то, чего не хватало по сезону, пришли соревновательные ощущения. А болезнь потом испортила настроение, конечно», – сказал Ретивых.

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