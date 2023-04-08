Глеб Ретивых: «В начале сезона была травма. Потом, может, чуть перебрали, и я не был к этому готов»

Лыжник Глеб Ретивых рассказал о проблемах со здоровьем в текущем сезоне

«Может быть, так и должно было быть, чтобы случилась какая‑то яма, чтобы потом феерический взлет произошел. В начале сезона травма была, потом, может, чуть перебрали, и я не был к этому готов, потом не было времени.

Будем дальше разбираться. Концовка сезона, после стартов будем делать заключение. Проблемы с пульсом были, бегал гонки во второй‑третьей зонах, это тоже о чем‑то говорит.

Настраивался на чемпионат России в Тюмени, пробежал «легковские» соревнования, начал чувствовать то, чего не хватало по сезону, пришли соревновательные ощущения. А болезнь потом испортила настроение, конечно», – сказал .