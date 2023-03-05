Крюгер о марафоне: «Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду. Я не мог выступить намного лучше»

прокомментировал непопадание в состав на марафон на чемпионате мира.

Норвежский лыжник выиграл золотые медали в скиатлоне и в коньковой «разделке».

– Я чувствовал, что у меня были хорошие шансы в этой гонке. Немного обидно. Но я думаю, что у тех, кто побежит, тоже очень хорошие возможности. Я уважаю это решение, но надеялся, что мне позволят выступить, учитывая, в какой я форме.

Я знал, что мне нужно сосредоточиться на скиатлоне и «разделке». Я знал, что буду участвовать в этих гонках. Затем у меня сложилось впечатление, что я смогу пробиться в состав на «полтинник», показав хорошие результаты. Этой линии мы придерживались на предыдущих чемпионатах.

Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду. Я не мог выступить намного лучше.

– Это кажется несправедливым?

– Я немного удивился тому, что, похоже, состав был определен еще до ЧМ. Возможно, стоило сказать нам об этом. Мне было бы легче наслаждаться тем, что я сделал. Но это не будет омрачать мою радость, – сказал Крюгер.