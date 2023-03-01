Алексей Червоткин: «Не ожидал, что сегодня буду в тройке, расстояние до Большунова минимальное. Аппетит приходит во время еды – я расстроился немного»

Лыжник Алексей Червоткин назвал неожиданным свой результат на «Чемпионских высотах».

Сегодня на турнире в Малиновке Червоткин взял серебро в коньковой «разделке». Победил Александр Большунов.

«По состоянию поставлю себе четверочку. Ноги затекали, закисали, потому что достаточно короткие спуски после тяжелых подъемов, не удавалось отдохнуть. Функционально мог, инвентарь, как всегда, был великолепен. Погода непростая, переметенка, местами жестко, местами мягко. Но лыжи ехали хорошо.

Я рассчитывал на скиатлон очень сильно, но он меня не порадовал. Я, честно говоря, не ожидал, что сегодня буду в тройке. Думал, что если буду бороться за пятые-шестые места, то для меня это будет неплохо.

Сейчас расстояние между мной и Большуновым минимальное (на финише Червоткин уступил 6 секунд – Sports.ru). Аппетит приходит во время еды – честно говоря, я расстроился немного», – сказал российский лыжник в эфире «Матч ТВ».