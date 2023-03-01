Алексей Червоткин: «Не ожидал, что сегодня буду в тройке, расстояние до Большунова минимальное. Аппетит приходит во время еды – я расстроился немного»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Червоткин Чемпионские высоты Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин назвал неожиданным свой результат на «Чемпионских высотах».

Сегодня на турнире в Малиновке Червоткин взял серебро в коньковой «разделке». Победил Александр Большунов.

«По состоянию поставлю себе четверочку. Ноги затекали, закисали, потому что достаточно короткие спуски после тяжелых подъемов, не удавалось отдохнуть. Функционально мог, инвентарь, как всегда, был великолепен. Погода непростая, переметенка, местами жестко, местами мягко. Но лыжи ехали хорошо.

Я рассчитывал на скиатлон очень сильно, но он меня не порадовал. Я, честно говоря, не ожидал, что сегодня буду в тройке. Думал, что если буду бороться за пятые-шестые места, то для меня это будет неплохо.

Сейчас расстояние между мной и Большуновым минимальное (на финише Червоткин уступил 6 секунд – Sports.ru). Аппетит приходит во время еды – честно говоря, я расстроился немного», – сказал российский лыжник в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Sutekh Hexen
Червоткин здорово провел разделку, но должен сказать спасибо Устюгову за то, что тот его серьезно так подтащил. Тем не менее форма сейчас хорошая, нужно показать хороший результат на классическом марафоне. Проблема Алексея в том, что он чередует удачные гонки с неудачными, пора бы ему уже научиться держать форму в течение всего блока главных стартов, нужна стабильность.
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Klen2005
Наконец то Алексей поборолся и показал на что способен.
+1
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