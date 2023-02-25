Юлия Ступак: «На ЧМ не посмотрела ни одной гонки – мне неинтересно. Плюс неприятно, что нас не хотят там видеть»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) ТАСС Лыжи

Юлия Ступак рассказала, почему не смотрит чемпионат мира по лыжным гонкам. 

«Когда я взяла небольшую паузу в этом сезоне, то о чемпионате мира в Планице вообще не думала, не ориентировалась на него. Поэтому сейчас даже не посмотрела ни одной гонки, только знаю, что там тоже прошли спринты и скиатлоны. Но мне неинтересно, не хочется даже смотреть.

Плюс неприятно, что нас не хотят там видеть. Считаю, что спортсмены должны сохранять между собой уважительную связь. Если бы я оказалась на их месте, то никогда бы не высказалась плохо.

Мне было столько звонков по поводу отстранения того или иного иностранного спортсмена и других историй, о которых они и сами рассказывали в своих книгах, но разве хоть раз кто из русских сказал про них плохо? Но по отношению к нам они сейчас проявляют полное неуважение, мы видим их заявления о бойкотах. Я считаю, что это некрасиво. Мы в любом случае вернемся, поэтому будет лучше, если у нас сохранится классная атмосфера. 

Я получаю много сообщений. У меня даже складывается впечатление, что на камеру они говорят о бойкоте, а по факту никто не против того, чтобы мы приехали. Просто они не могут этого сказать на камеру, потому что это политический вопрос. Хорошо, я понимаю эти политические, недоспортивные игры, но пусть остается на их совести. Нам и тут классно. Да, мы не выехали, но после Олимпиады сейчас сезон, когда мы и сами готовы немного притихнуть, потому что пошумели знатно», – подчеркнула она.

Ни одной из шведских девочек я не сделала ничего плохого, я искренне не понимаю, почему они себя так ведут. Можно ли считать чемпионат мира полноценным без наших? Нет, конечно, причем в большинстве видов спорта, в которых российские атлеты составляют главную конкуренцию», – сказала Ступак. 

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2 комментария

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Iuasamotu
Высказываются плохо не про российских спортсменов, а про власть страны. Поэтому, это уже проблема российских спортсменов, что они не отделяют себя от власти, ибо если они едины с преступниками, то и делать им на международных стартах нечего.
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velesss
"... У меня даже складывается впечатление, что на камеру они говорят о бойкоте, а по факту никто не против того, чтобы мы приехали. Просто они не могут этого сказать на камеру,..." точно, не могут, иначе за правду им впаяют от 3 до 10 лет колонии это же не Россия. И , да, правильно делаете юля , что не смотрите ЧМ они точно ЧР не смотрят и вам не стоит их смотреть....
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-2
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