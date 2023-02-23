Сергей Устюгов: «Думаю, ни у кого язык не повернется сейчас назвать меня мешком. Я превратился в спортивного монаха: жил на стадионе, тренировался ежедневно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил свою победу в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Летом здесь в Малиновке я был «мешком» – так меня называли, когда я ходил тут с пузиком. А сейчас в Малиновке мне удалось выиграть гонку, думаю, ни у кого язык не повернется сейчас назвать меня мешком.

Все четко выполнял [по планам тренера Маркуса Крамера], даже перевыполнял. Я настолько сошел с ума, что в день отдыха, вместо того чтобы валяться в кровати или поездки в город, я шел на тренировку.

Я превратился в спортивного монаха: жил на стадионе, тренировался ежедневно, с семьей общался по телефону», – рассказал Устюгов.

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