Сергей Устюгов: «Думаю, ни у кого язык не повернется сейчас назвать меня мешком. Я превратился в спортивного монаха: жил на стадионе, тренировался ежедневно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Маркус Крамер Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил свою победу в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Летом здесь в Малиновке я был «мешком» – так меня называли, когда я ходил тут с пузиком. А сейчас в Малиновке мне удалось выиграть гонку, думаю, ни у кого язык не повернется сейчас назвать меня мешком.

Все четко выполнял [по планам тренера Маркуса Крамера], даже перевыполнял. Я настолько сошел с ума, что в день отдыха, вместо того чтобы валяться в кровати или поездки в город, я шел на тренировку.

Я превратился в спортивного монаха: жил на стадионе, тренировался ежедневно, с семьей общался по телефону», – рассказал Устюгов.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

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10 комментариев

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Ольга Линде
Эк его на этом дурацком мешке зациклило. Пора бы уже отпустить. Хотя... Если это его дополнительно мотивирует, пускай циклится.
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Ольга Линде
Ответ Marcus Varro
«Спортивный монах» - крылатую фразу по ходу интервью придумал, молодец Сергей, не зря тренировался, все получилось как надо.
Авторство этой фразы так-то принадлежит Александру Легкову.
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Olga.t
Ответ Pankratoff
Ничего себе он зациклился на слове мешок. Какой обидчивый. А то что пахал на тренировках молодец, месяц побыл настоящим спортсменом.
Да, обида не отпускает...
Может быть, это и к лучшему, дополнительный стимул.
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SkierNSK
"ни у кого язык не повернется сейчас назвать меня мешком"
Тут хватает таких, у которых повернётся 😅
+2
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+2
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Александр Владимирович
Красавчик, молодец, мужик 💪👍👏
+2
-1
+1
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Ivan Ivanych
Какой обидчивый и злопамятный...
+3
-6
-3
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Лизавета Анна -Мария
Какой там мешок?! Летящий Апполон!😃👍
+1
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Pankratoff
Ничего себе он зациклился на слове мешок.
Какой обидчивый.
А то что пахал на тренировках молодец, месяц побыл настоящим спортсменом.
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Marcus Varro
«Спортивный монах» - крылатую фразу по ходу интервью придумал, молодец Сергей, не зря тренировался, все получилось как надо.
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+8
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imaxim
Ничего, ему полезно. Вот как сразу объемы здорово переварил. Теперь хотелось бы и на дистанции увидеть достойную скорость
+7
-2
+5
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