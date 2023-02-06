Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский высказался о развитии лыжных гонок России.

«Я сказал бы, что положительные изменения в работе федерации [лыжных гонок России] намечаются – проект «На лыжи!», который пытается детский спорт развивать и регионы. Но да, сильный уклон именно в сторону развития профессионального спорта у федерации есть.

В последние годы так сложилось, это пришло из Советского Союза, что медали и результаты – самое главное. Однако это система, и спортивные федерации – ее заложники. Мы общаемся с Еленой Валерьевной Вяльбе, и, наблюдая со стороны, я вижу позитивные изменения, только этого мало. Наверное, можно винить всех и вся, но самому ничего не делать, и тогда ничего и не изменится.

Я сторонник того, чтобы прикладывать свои усилия. Поэтому пытаюсь свою энергию, знания, экспертность использовать, чтобы помогать федерации, раскручивать и популяризировать наш прекрасный вид спорта. Поэтому я развиваю свой частный спортивный клуб Topski, тренирую любителей, детей, провожу соревнования второй год уже.

На телевидении стараюсь участвовать, от интервью не отказываюсь. Стараюсь использовать свое время именно для того, чтобы послать людям месседж, как сейчас говорят, что лыжный спорт – это прекрасно. Именно своими действиями я пытаюсь помогать федерации», – сказал Панжинский.

– Большая проблема Кубка России в этом сезоне – отсутствие трансляций. Но Елена Валерьевна говорит, что всё нормально – мол, победы любят тишину.

– Я уважаю мнение Елены Валерьевны, но здесь склонен к тому, что в современном мире победы должны видеть болельщики и зрители. Отсутствие картинки на федеральных каналах – это большая проблема для лыжных гонок.

За последние два сезона наш вид спорта полюбили миллионы болельщиков, и, конечно, у них появились любимые персонажи, если можно так сказать, среди спортсменов. Они знают звезд, следят за их личной жизнью через соцсети. Есть много различных каналов, где интересуются не только результатами спортсмена, но и его личной жизнью, путем к достижению цели.

Чем больше трансляций, чем больше медиашума – тем лучше, я считаю. Все-таки это будет привлекать дополнительных спонсоров, внимание, дополнительное финансирование. И это как снежный ком будет только развивать лыжи, – заявил серебряный призер Олимпиады.

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