Коростелев о Кубке мира: «Скучно видеть, что норвежцы заезжают почти друг за другом в ряде гонок. Когда мы вернемся, «чемпионат Норвегии» закончится»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России сборная Норвегии чемпионат Норвегии Савелий Коростелев Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил уровень конкуренции на Кубке мира.

Сборная России сейчас отстранена от международных стартов.

– Считаете ли, что Кубок мира превратился в чемпионат Норвегии?

– Я частично с этим согласен. Скучно видеть, что норвежцы заезжают почти друг за другом в ряде гонок. Хотя в какой-то гонке, если не ошибаюсь, всего два норвежца заехали в десятку. Это уже показатель того, что Кубок мира – не чемпионат Норвегии.

Тем не менее мы же понимаем, что норвежцев сейчас разбавляли бы русские. Вспомните тот год, когда норвежцы пропускали этапы. В топ-6 были русские, и это был чемпионат нашей страны.

Просто нужно каким-то образом повышать конкуренцию в лыжных гонках, но отвечать на такие вопросы – пока не в моей компетенции. Да, сейчас Кубок мира – чемпионат Норвегии, но когда мы вернемся, он закончится, – сказал Коростелев.

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4 комментария

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Ярик01
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Футболисты убегают в Азию, а эти все еще надеются в Европу "когда вернуться" ...
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imaxim
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Не когда, а если
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Olga.t
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Осталось только понять, когда же мы вернёмся...
Я вот пессимист в этом вопросе.
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petr
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К моменту возвращения на КМ ты уже будешь старым пердуном-кроме песка тебе не чего будет показывать
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