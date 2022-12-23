Коростелев о Кубке мира: «Скучно видеть, что норвежцы заезжают почти друг за другом в ряде гонок. Когда мы вернемся, «чемпионат Норвегии» закончится»

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил уровень конкуренции на Кубке мира.

Сборная России сейчас отстранена от международных стартов.

– Считаете ли, что Кубок мира превратился в чемпионат Норвегии?

– Я частично с этим согласен. Скучно видеть, что норвежцы заезжают почти друг за другом в ряде гонок. Хотя в какой-то гонке, если не ошибаюсь, всего два норвежца заехали в десятку. Это уже показатель того, что Кубок мира – не чемпионат Норвегии.

Тем не менее мы же понимаем, что норвежцев сейчас разбавляли бы русские. Вспомните тот год, когда норвежцы пропускали этапы. В топ-6 были русские, и это был чемпионат нашей страны.

Просто нужно каким-то образом повышать конкуренцию в лыжных гонках, но отвечать на такие вопросы – пока не в моей компетенции. Да, сейчас Кубок мира – чемпионат Норвегии, но когда мы вернемся, он закончится, – сказал Коростелев.