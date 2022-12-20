Йоханнес Клэбо: «Отсутствие Большунова – это потеря, но мы ничего не можем поделать в этой ситуации»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался об отсутствии сборной России на Кубке мира.
«Со спортивной точки зрения отсутствие Александра Большунова – это потеря, но мы ничего не можем поделать в этой ситуации.
Кстати, думаю, что даже Большунову пришлось бы попотеть, учитывая скорость Крюгера (который выиграл коньковую «разделку» в Давосе – Sports.ru) в это воскресенье», – заявил Клэбо.
Комментарии