«Триколор» покажет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

Компания «Триколор» планирует показать этап Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, который пройдет с 25 по 28 декабря.

Как сообщает телеграм-канал «Арена Урала», трансляции, вероятно, будут поставлены на собственный канал «Триколора» – «Спортивный».

На этапе в Красногорске 25 декабря пройдут классические спринты, 27 декабря – спринты свободным стилем, 28 декабря – классические гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

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