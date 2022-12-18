Алексей Червоткин: «Сегодня сложность была в погодных условиях. Сервис сработал на максимум, большой ему поклон»
Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал о хорошей атмосфере на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Червоткин занял третье место в классической «разделке» на 15 км, уступив Александру Большунову и Антону Тимашову.
«Такая атмосфера – это очень приятно, тем более я выступаю на родной земле. Приходит столько болельщиков! Жаль, что дальше рабочие дни, и их будет поменьше.
Но надо всё равно сказать спасибо пришедшим зрителям за то, что они тут стоят и мерзнут, по сути. Всё же не очень приятная погода.
Эмоции от этапа, можно сказать, положительные. По результату идем вверх. Посмотрим, что будет дальше.
В чем была сложность сегодня? Погодные условия, в первую очередь. Все зависело на 90% от нашего сервиса, который сработал на максимум, как всегда.
Если лыжи не поедут, то можно бежать, как угодно, но будет ли результат... Так что большой поклон сервису», – сказал Червоткин.
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