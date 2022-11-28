Александр Легков: «Позднее увидим, сможет ли Степанова составить конкуренцию Непряевой по сезону. Лыжный спорт – непредсказуемый»

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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о победе Вероники Степановой в гонке на 5 км свободным стилем на первом этапе Кубка России.

«Вполне закономерно, что Степанова выиграла, и это нормально, потому что она эту дистанцию любит, дистанция не такая длинная, но и не спринт.

Давайте посмотрим, дальше будут гонки длинные, если она в них будет участвовать. Она может определиться, что будет соревноваться по спринтерским гонкам и коротким дистанциям и будет там забирать свои медали, неизвестно.

Старты только начались, и позднее мы увидим, сможет ли Степанова составить конкуренцию Непряевой по всему сезону. Юрий Бородавко говорил, что Непряева еще не в той форме, в которой ее хотели бы видеть, поэтому мы будем ждать следующих стартов.

Лыжный спорт непредсказуемый, сегодня ты выигрываешь, через неделю форма ушла. Здесь cтолько нюансов, результат может и не только от формы зависеть», – сказал Легков.

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